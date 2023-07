Đại gia tuần qua: “Đại gia bia rượu” mang 1 tỷ USD đi gửi ngân hàng để thu lãi

Có 1 tỷ USD gửi ngân hàng, "đại gia bia rượu" thu về bao nhiêu tiền lãi?

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn Sabeco vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 8.312 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp công ty đạt 2.488 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp ở mức 30%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Sabeco tăng gần 40% lên 354 tỷ đồng chủ yếu do tăng thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính giảm 35% về 17 tỷ đồng.

Đại gia bia rượu có nhiều tiền mặt

Sabeco báo lãi sau thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.159 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 2/2023 nhưng đã hồi phục sau 3 quý liên tiếp giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.526 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.214 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Sabeco đạt 33.647 tỷ đồng, giảm 818 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Sabeco hơn 22.380 tỷ đồng.

"Gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu lãi hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vinhomes (VHM) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với những kết quả tích cực. Theo đó, trong 3 tháng gần nhất, Vinhomes ghi nhận doanh thu tăng mạnh lên hơn 32.833 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với con số chỉ hơn 4.470 tỷ đồng của quý 2/2022.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ của VHM hết hơn 19.617 tỷ đồng, kết quả, doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 13.215 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần so với con số chỉ 2.021 tỷ đồng của quý 2/2022.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, trong quý 2, VHM cũng ghi nhận doanh thu tài chính đạt hơn 2.155 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số chỉ 907 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm mạnh trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, VHM báo lãi sau thuế 9.714 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với con số chỉ 748 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 9.652 tỷ đồng. Theo đó, trung bình mỗi ngày trong quý 2 vừa qua VHM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 108 tỷ đồng.

Mỗi ngày trong quý II, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long lãi hơn 15 tỷ sau thuế

CTCP Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, giảm 64% so với quý II năm ngoái và gấp 3,78 lần so với quý I/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 30% và 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long làm ăn tốt hơn trong quý II

Tại Việt Nam, Hòa Phát giữ thị phần số 1 về thép xây dựng (32%), ống thép (27%). Tôn mạ nằm trong Top 5 nhà sản xuất lớn nhất.

Về bất động sản, Tập đoàn tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp (KCN) hiện có. Tổng quỹ đất KCN Hòa Phát được phê duyệt quy hoạch là hơn 1.133 ha.

Hòa Phát đang dồn lực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm. Sau khoảng hơn 1 năm, dự án đã triển khai được khoảng 30% khối lượng công việc. Dự kiến, dự án Dung Quất 2 sẽ cho ra sản phẩm vào năm 2025.

Đại gia chăn nuôi lợn, gà báo lãi lớn nhờ kinh doanh... bất động sản

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) do đại gia Nguyễn Như So giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với nhiều kết quả bất ngờ.

Cụ thể, trong quý 2/2023, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.473 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, Dabaco lãi gộp hơn 662 tỷ đồng, tăng 132% so với quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 19%. Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, DBC báo lãi sau thuế 327 tỷ đồng tăng hơn 23 lần so với con số lãi chỉ 14,2 tỷ đồng của quý 2/2022.

Giải thích về lợi nhuận đột biến đạt được trong quý 2/2023, đại diện doanh nghiệp cho biết, quý 2 năm nay, giá một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu giảm, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm từng bước được kiểm soát, giá lợn hơi tăng dần, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh của lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và kết quả của các công ty chăn nuôi tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, trong quý này, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của dự án chung cư cao cấp Packview tại thành phố Bắc Ninh. Theo đó, trong quý 2/2023, đại gia ngành chăn nuôi Bắc Ninh ghi nhận doanh thu từ kinh doanh BĐS, xây dựng đạt 754 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cả 6 tháng đầu năm 2022. Chỉ riêng kinh doanh BĐS xây dựng mang về cho DBC gần 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 3 tháng vừa qua. Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của Dabaco chưa có doanh thu từ bất động sản.

