Trước khi bị khám xét trụ sở ở TP HCM, F88 kinh doanh ra sao?

Sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước khi bị khám xét văn phòng tại quận Gò Vấp, F88 đang là một trong những cái tên nổi đình đám trong lĩnh vực tài chính. Cụ thể, công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ.

Sau gần 10 năm phát triển, hiện F88 là chuỗi cầm đồ, cho vay tiền lớn nhất nước, với hơn 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỷ đồng).

F88 nổi tiếng trong lĩnh vực cho vay trong thời gian gần đây

Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam, sở hữu 1000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng số cửa hàng lên 1.700.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2019 và 2020 đã được công bố, F88 ghi nhận lãi hơn 16,6 tỷ đồng trong năm 2019. Sang năm 2020, số lãi sau thuế tăng mạnh lên hơn 44,8 tỷ đồng. Cùng với đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ hơn 251,69 tỷ đồng năm 2019 lên hơn 434 tỷ đồng trong năm 2020.

Theo thông tin được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố F88 hiện có vốn điều lệ gần 407 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay, F88 có 32 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 7 lô trái phiếu đang lưu hành với giá trị phát hành là 970,9 tỷ đồng. Các lô trái phiếu do F88 phát hành có lãi suất từ 11,5 đến 12%/năm và trả lãi 3 tháng/lần.

Trả lời tờ Bloomberg, Chủ tịch kiêm CEO F88 là Phùng Anh Tuấn tiết lộ Công ty đặt mục tiêu huy động khoảng 336 triệu USD (khoảng 8.000 tỷ đồng) từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và vay từ các quỹ quốc tế trong năm 2023.

Đồng thời, dự kiến sẽ phát hành 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận. Tuy nhiên, CEO F88 cho biết kế hoạch có thể thay đổi.

Ông Tuấn cũng xác nhận F88 đã huy động được gần 80 triệu USD từ những khoản vay quốc tế. Trong 3 năm qua, công ty đã đạt tốc độ tăng trưởng trung bình dư nợ cho vay và tổng doanh thu trên 200% mỗi năm. F88 nhắm tới doanh thu gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần trong năm nay.

