Ông Trump điều lực lượng tấn công của Hải quân Mỹ đến bờ biển Iran để phòng ngừa

Theo tờ nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã điều một hạm đội Mỹ đến Iran "phòng trường hợp cần thiết".

“Rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng đó – chỉ để phòng ngừa… Tôi muốn mọi chuyện hoàn toàn không xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất chặt chẽ” - ông Trump nói khi trở về Mỹ sau hội nghị ở Davos.

Financial Times lưu ý rằng, trong bối cảnh các phát biểu mới nhất của ông Trump, giá dầu đã tăng: Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 3 đã tăng 0,7% trong phiên sáng thứ Sáu 23/1 do lo ngại rằng một vòng leo thang quân sự mới có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Hôm 22/1 Israel tuyên bố sẵn sàng cho một đòn tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Eyal Zamir, cho biết quân đội Israel sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ kẻ thù nào gây ra mối đe dọa đối với đất nước.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin rằng ông Trump đã từ chối tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi nhận được những cảnh báo từ chính nội bộ xung quanh mình.

Theo tờ báo, quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành tấn công vào ngày thứ Tư, nhưng Tổng thống đã được cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn tới một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.