Iran cảnh báo Mỹ về khả năng xảy ra xung đột toàn diện

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 18/1, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh đạo tối cao của đất nước chúng ta đều tương đương với việc tuyên chiến toàn diện với dân tộc Iran", đồng thời cho rằng chính sách của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến các khó khăn kinh tế tại Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei trước đó cũng lên tiếng cáo buộc Tổng thống Mỹ đã can thiệp và kích động làn sóng biểu tình tại quốc gia này trong thời gian qua. Theo ông Khamenei, Mỹ và “chế độ Do Thái” là những bên phải chịu trách nhiệm, đồng thời khẳng định ông không muốn đẩy đất nước vào chiến tranh, nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động tội phạm nào, dù xuất phát từ trong hay ngoài nước.

Những tuyên bố cứng rắn từ Tehran xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump công khai chỉ trích Lãnh tụ tối cao Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ nói thẳng: “Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới ở Iran".

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết đã hủy bỏ toàn bộ các cuộc gặp với quan chức Iran cho đến khi “việc hành quyết những người biểu tình chấm dứt”, đồng thời viết thêm: “Sự giúp đỡ đang đến".

Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin rằng những phát ngôn cứng rắn của ông Trump diễn ra sau khi ông quyết định hủy bỏ các kế hoạch tấn công Iran, do cho rằng lợi ích tiềm năng không tương xứng với những hệ quả có thể xảy ra. Theo bài báo, vào giữa tuần trước, khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công dường như đã ở rất gần: các đồng minh được cảnh báo, tàu chiến và máy bay Mỹ đã được điều động.

Tuy nhiên, bên trong Nhà Trắng, ông Trump cũng phải đối mặt với những lời khuyên trái chiều. Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin thân cận cho biết Phó Tổng thống JD Vance ủng hộ phương án tấn công, lập luận rằng ông Trump đã vạch ra “lằn ranh đỏ” khi cảnh báo Iran không được giết hại người biểu tình, và giờ đây có trách nhiệm phải thực thi cam kết đó.

Ở Israel, dư luận được cho là ủng hộ mạnh mẽ kịch bản phối hợp quân sự với Washington. Một cuộc khảo sát do báo Maariv công bố hôm 16/1 cho thấy 70% người Israel ủng hộ việc Không quân Israel tham gia cùng Không quân Mỹ trong một cuộc tấn công giả định nhằm vào Iran.

Trong số những người được hỏi, 29% cho biết họ chỉ ủng hộ sự tham gia của Israel nếu Tehran trực tiếp tấn công hoặc chuẩn bị tấn công Israel, trong khi 44% bày tỏ sự ủng hộ bất kể hành động của Iran. Chỉ 19% cho rằng cuộc tấn công, nếu xảy ra, nên do Mỹ đơn phương tiến hành.