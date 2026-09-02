Xuân thì của Võ Sông Hương

Loạt ảnh bìa báo, tạp chí thời trẻ của diễn viên được đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm giới thiệu đến công chúng.

Những năm 1990, màn ảnh Việt đón nhận một thế hệ mỹ nhân mới. Không mang vẻ đẹp quá sắc sảo, Võ Sông Hương ghi dấu ấn bằng nét thanh tú, dịu dàng riêng.

Võ Sông Hương sinh năm 1975 tại Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Năm 1994, sau khi tham gia cuộc thi Duyên dáng Sinh viên TP HCM, nét đẹp mộc mạc đậm chất Nam Bộ của nữ sinh viên khoa Văn giúp chị lọt vào "mắt xanh" của những nhà làm phim. Chị chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong phim Tôi và em của đạo diễn Xuân Cường.

Diễn viên được các nhà báo bầu chọn là "Gương mặt mới triển vọng nhất" của màn ảnh khi tiếp tục góp mặt trong Bông hoa rừng Sắc, Sóng gió đời người, Không thể rẽ trái, Mặt trời đêm, Người đẹp Tây Đô.

Đầu những năm 2000, bộ phim Dòng đời của đạo diễn Lê Cung Bắc đưa tên tuổi Võ Sông Hương lên nấc thang mới. Trong phim, chị vào vai Nam, một phụ nữ nhân hậu và mạnh mẽ trước những sóng gió cuộc đời. Vai diễn này chạm đến trái tim khán giả, giúp chị giành giải "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất".

Thành công trên màn ảnh, Võ Sông Hương còn là gương mặt được săn đón trên lịch treo tường, bìa báo và các ấn phẩm nghệ thuật. Thời điểm đó, độc giả có thói quen sưu tập những bìa báo đẹp để cất giữ hoặc chuyền tay nhau, trở thành phần ký ức của một thế hệ.

Khi sự nghiệp đang rộng mở, Võ Sông Hương lại chọn hướng rời xa showbiz, tập trung cho học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, diễn viên tiếp tục theo học cao học và nghiên cứu sinh ngành Văn hóa học. Năm 2016, người đẹp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Từ một diễn viên nổi tiếng, chị bước sang làm công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Năm 2017, Võ Sông Hương hiếm hoi xuất hiện trước công chúng trong lễ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Hiện chị là giảng viên tại khoa Việt Nam học của trường. Diễn viên chọn cuộc sống bình lặng, không sử dụng mạng xã hội và kín tiếng về đời tư.