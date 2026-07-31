Nhan sắc mỹ nhân VTV đóng chính phim lịch sử đang gây chú ý phòng vé

Bộ phim lịch sử “Thanh âm vượt đại dương” thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện giàu cảm xúc về tinh thần yêu nước cùng dàn diễn viên thực lực. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội, gương mặt được nhắc đến nhiều nhất chính là nữ chính Thùy Dương.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, “Thanh âm vượt đại dương” thu về gần 5 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp. Phim duy trì khoảng 500 suất chiếu/ngày. Con số này chưa thể đặt cạnh những phim thương mại đang dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, với dòng phim Nhà nước đặt hàng, đây vẫn là kết quả đáng chú ý.

Trong phim, Thùy Dương đảm nhận vai Tâm, cô gái trẻ mưu sinh bằng nghề chơi đàn bầu ở chợ. Biến cố của thời cuộc đưa Tâm đến với con đường cách mạng. Để hóa thân vào nhân vật, Thùy Dương gần như không trang điểm trong nhiều phân đoạn. Gương mặt mộc cùng ánh mắt giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên sinh năm 2003 nhận nhiều lời khen.

Ít ai biết rằng, “Thanh âm vượt đại dương” cũng là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Thùy Dương. Cô được đạo diễn Đào Duy Phúc lựa chọn khi vẫn còn là sinh viên năm cuối. Đây chính là lần đầu tiên Thùy Dương đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng.

Sinh năm 2003 tại Ba Vì, Nguyễn Thùy Dương vốn không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả phim truyền hình VTV. Cô từng tham gia một số dự án như “Đấu trí”, “Không ngại cưới chỉ cần một lý do”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Cha tôi người ở lại”, “Gia đình trái dấu”... Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Thùy Dương vẫn để lại ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc nổi bật.

Tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, song Thùy Dương từng cho biết cô bị gia đình phản đối vì theo đuổi nghệ thuật. Mặc dù vậy cô đã thay đổi suy nghĩ của bố mẹ nhờ nghiêm túc làm nghề, bước đầu có thành tựu nhất định.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2024, nữ diễn viên lên tiếng về tin đồn “con nhà giàu”. Cô khẳng định “gia đình khá đơn giản và bình dân”.

Bên cạnh diễn xuất, Thùy Dương còn là người mẫu ảnh, tham gia đóng quảng cáo. Nữ diễn viên sinh năm 2003 gây ấn tượng với làn da sáng, gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười dịu dàng.

Nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng chuẩn, cô không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ năng động, trẻ trung đến gợi cảm, quyến rũ.

Với nhan sắc cùng khả năng diễn xuất tốt, Thùy Dương đang được kỳ vọng sẽ bứt phá trở thành một trong những “ngọc nữ” thế hệ mới của phim Việt Nam.