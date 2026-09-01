7 công dụng của bơ hạt mỡ trong chăm sóc da và tóc

1. Bơ hạt mỡ là gì?

Bơ hạt mỡ là chất béo dạng rắn được chiết xuất bằng cách ép hạt của cây bơ hạt mỡ (tên khoa học Vitellaria paradoxa hoặc V. nilotica), một loài cây thân gỗ mọc chủ yếu ở khu vực châu Phi.

Bơ hạt mỡ có thể mua tại các cửa hàng mỹ phẩm hoặc nhà thuốc và thường được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi, dầu gội, dầu xả.

Ngoài ứng dụng trong làm đẹp, bơ hạt mỡ còn có thể được sử dụng trong chế biến thực phẩm ở một số nền văn hóa.

Bơ hạt mỡ là một nguyên liệu tự nhiên an toàn, nhiều công dụng cho da, tóc. Ảnh minh họa AI

2. Công dụng của bơ hạt mỡ

Dưỡng ẩm cho da

Bơ hạt mỡ giàu lipid, có tác dụng làm mềm và dưỡng ẩm da, giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và hạn chế mất nước. Thành phần của bơ hạt mỡ còn chứa các hợp chất như sterol, tocopherol (vitamin E) và một lượng vitamin A. Đây là lựa chọn phù hợp để dưỡng ẩm cho tay, chân, ngăn ngừa bong tróc da sau khi tiếp xúc nắng, hạn chế rạn da, cải thiện tình trạng da khô ráp, nứt nẻ, hoặc hỗ trợ làm dịu các tình trạng như chàm, viêm da hay vảy nến.

Hỗ trợ phòng ngừa lão hóa sớm

Nhờ các hợp chất sinh học, bơ hạt mỡ được cho là có thể hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào và làm chậm quá trình lão hóa da. Bơ hạt mỡ cũng có khả năng hỗ trợ bảo vệ da khỏi tia UV, hạn chế tình trạng lão hóa da do ánh nắng và kích thích sản sinh collagen, loại protein chịu trách nhiệm cho độ săn chắc và đàn hồi của da.

Chăm sóc sức khỏe tóc

Bơ hạt mỡ có tác dụng làm mềm, dưỡng ẩm và có thể giúp bảo vệ tóc trước stress oxy hóa nhờ chứa nhiều acid béo cùng các hợp chất chống oxy hóa như tocopherol (vitamin E).

Khi thoa lên tóc, bơ hạt mỡ còn tạo lớp màng bảo vệ trước nhiệt độ, muối và clo, những tác nhân thường gặp khi bơi lội hoặc đi biển. Bơ hạt mỡ cũng giúp bù đắp độ ẩm bị mất do sử dụng máy sấy, máy duỗi tóc thường xuyên hoặc các hóa chất tạo kiểu. Vì vậy, bơ hạt mỡ được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại dầu gội, dầu xả và mặt nạ dưỡng ẩm dành cho tóc xoăn, tóc uốn, tóc nhuộm, tóc khô hoặc hư tổn.

Phục hồi môi nứt nẻ

Bơ hạt mỡ giúp giữ ẩm cho da môi, hỗ trợ quá trình lành và tái tạo da, nên là lựa chọn tốt để phòng ngừa và phục hồi tình trạng môi nứt nẻ, thường xuất hiện khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng.

Hỗ trợ làm lành vết thương

Các acid béo, sterol cùng hàm lượng vitamin A cao trong bơ hạt mỡ có thể hỗ trợ quá trình lành da và giảm viêm. Nhờ đó, bơ hạt mỡ có thể được dùng hỗ trợ trong các trường hợp phát ban da, nấm da chân, bỏng nhẹ, hoặc giảm viêm do côn trùng cắn.

Giảm viêm da

Bơ hạt mỡ chứa amarin, một hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ giảm viêm da. Vì vậy có thể thoa tại chỗ để giảm sưng viêm trong các trường hợp viêm da, chàm hoặc vảy nến.

Hỗ trợ bảo vệ da khỏi ánh nắng

Các triterpene, hợp chất hữu cơ có trong bơ hạt mỡ, được cho là có khả năng góp phần bảo vệ da khỏi tia cực tím, hoạt động một phần như lớp chắn tự nhiên bằng cách hấp thụ hoặc phản xạ một phần tia UV. Đặc tính này có thể hỗ trợ giảm nguy cơ cháy nắng liên quan đến việc tiếp xúc ánh nắng.

Cần lưu ý bơ hạt mỡ không thể thay thế hoàn toàn cho kem chống nắng chuyên dụng, vẫn cần sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng.

3. Cách sử dụng bơ hạt mỡ

Bơ hạt mỡ có các đặc tính chống oxy hóa, kháng viêm, làm mềm, dưỡng ẩm, hỗ trợ lành vết thương và bảo vệ da. Những đặc tính này đến từ các hợp chất sinh học có trong bơ hạt mỡ, bao gồm acid béo thiết yếu, sterol, triglyceride cùng các vitamin A, E...

Trên da

Lấy một lượng nhỏ bơ hạt mỡ nguyên chất, chưa qua tinh chế vào lòng bàn tay, thoa trực tiếp lên da theo chuyển động tròn để hỗ trợ thẩm thấu. Cũng có thể trộn bơ hạt mỡ với kem dưỡng thể bằng cách đun chảy cách thủy rồi trộn đều vào kem đến khi có kết cấu đồng nhất.

Trên tóc

Có thể thoa trực tiếp bơ hạt mỡ nguyên chất lên tóc. Với tóc thẳng, mỏng hoặc dầu, nên chỉ thoa vào phần ngọn tóc. Với tóc xoăn, uốn hoặc khô, có thể thoa từ chân đến ngọn tóc.

Sau khi gội đầu, thấm bớt nước bằng khăn, thoa bơ hạt mỡ lên tóc và massage đều, để khoảng 30 phút rồi xả sạch lại với nước. Cũng có thể dùng một lượng nhỏ như kem tạo kiểu không cần xả, hoặc trộn vào mặt nạ dưỡng tóc, dầu xả sau khi đun chảy cách thủy.

Trên môi

Thoa trực tiếp bơ hạt mỡ lên môi bằng đầu ngón tay để cải thiện độ ẩm, giảm khô và nứt nẻ môi.

4. Tác dụng phụ có thể gặp

Hiện chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào khi dùng bơ hạt mỡ trên da. Hàm lượng protein thấp trong bơ hạt mỡ giúp giảm đáng kể nguy cơ dị ứng, khiến sản phẩm này nhìn chung khá an toàn với hầu hết các loại da.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện tình trạng đỏ da, ngứa hoặc viêm da sau khi sử dụng, nên ngừng dùng bơ hạt mỡ và đến gặp bác sĩ da liễu để được đánh giá.