Cách Tiêu Tường giữ vòng eo 56 cm, kiểm soát mỡ nội tạng ở tuổi 57

Mỹ nhân Đài Loan Tiêu Tường giữ vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57. Ảnh: ETToday

Sự trở lại của Tiêu Tường trong chương trình thực tế Đạp gió 2026 gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung mà còn bởi lối sống kỷ luật đã được cô duy trì suốt nhiều năm. Theo TVBS Health, kết quả kiểm tra sức khỏe mới đây của Tiêu Tường cho thấy cô vẫn duy trì vòng eo khoảng 56 cm, chỉ số mỡ nội tạng ở mức 1 và tuổi xương khoảng 28, dù đã bước sang tuổi 57. Nữ diễn viên cho biết không áp dụng chế độ nhịn ăn cực đoan mà ưu tiên những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Chia nhỏ bữa ăn, chỉ ăn khoảng 70% no

Một trong những nguyên tắc được Tiêu Tường áp dụng là chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Mỗi lần ăn, cô dừng lại khi cảm thấy no khoảng 70%, thay vì ăn đến khi quá no.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lisa Young, tác giả cuốn Finally Full, Finally Slim, việc ăn chậm và dừng trước khi quá no giúp cơ thể có đủ thời gian nhận tín hiệu no từ não bộ, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào. Tuy nhiên, bà cho rằng điều quan trọng không nằm ở số lượng bữa ăn mà là tổng năng lượng trong ngày và chất lượng thực phẩm được lựa chọn. Các nghiên cứu cũng cho thấy kiểm soát khẩu phần là một trong những chiến lược hiệu quả để giảm tích tụ mỡ nội tạng, đặc biệt ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi tốc độ trao đổi chất có xu hướng chậm lại.

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, hạn chế đồ chế biến sẵn

Tiêu Tường theo chế độ ăn chay có sử dụng trứng và sữa. Khẩu phần hằng ngày của cô tập trung vào rau xanh, các loại đậu, trứng, sữa, trái cây theo mùa và hạn chế tối đa đường tinh luyện cũng như thực phẩm siêu chế biến. Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường bổ sung, chất béo bão hòa và natri, dễ khiến tổng năng lượng tiêu thụ tăng lên nhưng giá trị dinh dưỡng không tương xứng. Việc thay thế bằng thực phẩm ít qua chế biến giúp cải thiện cảm giác no, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Không bỏ qua protein dù ăn chay

Nữ diễn viên cho biết cô luôn đảm bảo đủ protein từ trứng, sữa và các loại đậu tự nhiên, đồng thời hạn chế các sản phẩm chay chế biến sẵn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Stuart Phillips, protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ. Sau tuổi 50, quá trình mất cơ diễn ra nhanh hơn nếu khẩu phần thiếu protein và hoạt động thể chất không đủ. Khối cơ lớn hơn giúp duy trì mức chuyển hóa cơ bản, đồng thời cải thiện khả năng sử dụng glucose và giảm nguy cơ tích lũy mỡ nội tạng.

Tại chương trình Đạp gió 2026 (Sisters Who Make Waves 2026), Tiêu Tường gây chú ý khi là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất nhưng vẫn ghi điểm nhờ ngoại hình trẻ trung, sự dẻo dai và nhiều màn trình diễn nổi bật trên sân khấu. Ảnh: Sina

Ăn theo mùa để đa dạng dưỡng chất

Tiêu Tường cũng có thói quen lựa chọn thực phẩm theo mùa. Mùa hè, cô tăng rau lá xanh và trái cây giàu nước; mùa lạnh bổ sung các loại củ, nấm và đậu để cơ thể được cung cấp đa dạng vitamin, khoáng chất. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc thay đổi thực phẩm theo mùa giúp khẩu phần phong phú hơn, tăng lượng chất chống oxy hóa và chất xơ tự nhiên, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thực phẩm chế biến.

Kết hợp ăn uống với vận động và ngủ đủ

Theo nữ diễn viên, chế độ ăn chỉ là một phần trong lối sống. Tiêu Tường duy trì yoga từ một đến hai giờ mỗi ngày trong hơn 20 năm, ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm và giữ lịch sinh hoạt ổn định.

Các chuyên gia cho rằng không có một thực phẩm hay bí quyết đơn lẻ nào giúp ngăn tích mỡ thừa. Hiệu quả lâu dài đến từ sự kết hợp giữa chế độ ăn cân bằng, kiểm soát khẩu phần, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì các thói quen lành mạnh trong nhiều năm.

Để chuẩn bị cho chương trình Đạp gió 2026, Tiêu Tường đã đăng tải một bức ảnh khoe động tác 'nhất tự mã' có độ khó cao, thể hiện sự dẻo dai đáng kinh ngạc cùng ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Weibo Stephanie H

Tiêu Tường, tên thật Tiêu Tú Hà, sinh năm 1968, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Đài Loan. Với nhan sắc thanh lịch cùng vóc dáng nổi bật, cô từng được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" trong nhiều năm. Tiêu Tường tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và hoạt động người mẫu trước khi mở rộng sang các chương trình giải trí. Ở tuổi 57, cô vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, vòng eo thon gọn và lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học cùng thói quen tập yoga đều đặn.