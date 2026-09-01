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Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29

Sự kiện: Thời trang Hot girl Khả Ngân

Khả Ngân gây xôn xao với thông tin được cầu hôn và nghi vấn mang thai ở tuổi 29. Người hâm mộ "ngược dòng thời gian" soi sắc vóc của nữ diễn viên.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 1

Tối 31/8, dư luận xôn xao thông tin  Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn...”. Đáng chú ý, cụm từ “món quà” khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang ẩn ý tin vui mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 2

Ngay lập tức, hình ảnh Khả Ngân xuất hiện trong một sự kiện cách đây không lâu được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ diễn viên diện trang phục ôm dáng và để lộ vòng 2 không thon gọn dấy lên nghi vấn mang thai.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 3

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân chưa trực tiếp xác nhận chuyện mang thai. "Ngược dòng thời gian" trên trang cá nhân của Khả Ngân có thể thấy, ở sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong hồi đầu tháng 8, nữ diễn viên vẫn xuất hiện lộng lẫy, sắc vóc nuột nà trong thiết kế đầm xanh cuốn hút.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 4

Ngay cả trong những khung hình cận cảnh, body Khả Ngân vẫn rất thon gọn nuột nà.

Hình ảnh ngày 1/8 được Khả Ngân chia sẻ cô tự tin diện áo 2 dây khoe thân hình không chút mỡ thừa.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 7

Nhan sắc tuổi 29 của Khả Ngân rạng rỡ cuốn hút.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 8

Bộ ảnh đăng tải cuối tháng 7, cô nàng tự tin khoe thân hình, gương mặt "không góc chết".

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 9

Dẫu vậy, việc Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai chuyện cầu hôn và xác nhận về chung một nhà vẫn là tin vui đặc biệt đối với người hâm mộ. 

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - 10

Sau nhiều năm nhận được sự quan tâm bởi những tương tác tình cảm, cả hai cuối cùng đã có động thái rõ ràng về mối quan hệ.

Mỹ nam Nhan Phúc Vinh cầu hôn diễn viên Khả Ngân
Mỹ nam Nhan Phúc Vinh cầu hôn diễn viên Khả Ngân

Hai diễn viên Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng công khai yêu trên trang cá nhân vào tối 31/8 sau thời gian hẹn hò kín tiếng.

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/09/2026 10:28 AM (GMT+7)
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