Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29

Tối 31/8, dư luận xôn xao thông tin Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn...”. Đáng chú ý, cụm từ “món quà” khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang ẩn ý tin vui mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.

Ngay lập tức, hình ảnh Khả Ngân xuất hiện trong một sự kiện cách đây không lâu được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ diễn viên diện trang phục ôm dáng và để lộ vòng 2 không thon gọn dấy lên nghi vấn mang thai.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân chưa trực tiếp xác nhận chuyện mang thai. "Ngược dòng thời gian" trên trang cá nhân của Khả Ngân có thể thấy, ở sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong hồi đầu tháng 8, nữ diễn viên vẫn xuất hiện lộng lẫy, sắc vóc nuột nà trong thiết kế đầm xanh cuốn hút.

Ngay cả trong những khung hình cận cảnh, body Khả Ngân vẫn rất thon gọn nuột nà.

Hình ảnh ngày 1/8 được Khả Ngân chia sẻ cô tự tin diện áo 2 dây khoe thân hình không chút mỡ thừa.

Nhan sắc tuổi 29 của Khả Ngân rạng rỡ cuốn hút.

Bộ ảnh đăng tải cuối tháng 7, cô nàng tự tin khoe thân hình, gương mặt "không góc chết".

Dẫu vậy, việc Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai chuyện cầu hôn và xác nhận về chung một nhà vẫn là tin vui đặc biệt đối với người hâm mộ.

Sau nhiều năm nhận được sự quan tâm bởi những tương tác tình cảm, cả hai cuối cùng đã có động thái rõ ràng về mối quan hệ.