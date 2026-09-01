Ngoại hình trai đẹp cao 1,81 m vừa cầu hôn Khả Ngân

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh công khai khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân và cho biết bạn gái đã đồng ý. Khả Ngân sau đó xác nhận bước vào hành trình mới, gọi đây là quãng thời gian hạnh phúc và cảm ơn bạn trai đã đồng hành hướng đến xây dựng mái ấm. Trước thời điểm này, hai diễn viên gần như không công khai chuyện tình cảm.

Trước khi xác nhận mối quan hệ, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân hiếm khi xuất hiện chung ở các sự kiện giải trí. Năm 2024, cả hai tham gia giải chạy ở Quy Nhơn. Nhan Phúc Vinh hoàn thành cự ly 21 km, Khả Ngân thi đấu 5 km và đạt hạng 19 nữ. Hai người chờ nhau sau khi về đích và chụp ảnh cùng huy chương.

Tin Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân nhận được sự ủng hộ của "cả showbiz". Hồng Ánh, Nhã Phương, Midu, Phương Mỹ Chi, Đan Lê, Huy Khánh, Thảo Vân, Mai Thu Huyền, Trương Thị May, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Nga, Vân Dung, Vũ Thu Hoài, Bùi Quốc Việt, Đinh Tuấn Vũ, Trịnh Lê Phong, Lưu Huyền Trang... gửi lời chúc mừng. Hồng Ánh cho biết đã biết chuyện từ trước nhưng đến nay mới thấy bộ đôi chính thức công bố.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, cao 1,81 m. Anh từng theo học ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ trước khi học diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi tập trung cho phim ảnh, anh vào Top 20 Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành giải Bạc Ngôi sao Người mẫu Thế hệ mới 2009. Chiều cao cùng vóc dáng cân đối trở thành một trong những lợi thế của anh khi bước vào giới giải trí.

Nam diễn viên từng chia sẻ thời đại học chỉ nặng khoảng 60-61 kg và bắt đầu tập gym với mục tiêu tăng cân, phát triển cơ bắp. Sau nhiều năm, việc tập luyện ngoài xây dựng cơ thể săn chắc, đó còn là một phần trong sinh hoạt thường ngày của anh.

Nhan Phúc Vinh theo đuổi nhiều môn gồm chạy bộ, bơi, đạp xe và leo núi. Anh thường xuyên góp mặt tại các giải thể thao trong và ngoài nước, từ marathon đến những cuộc thi đòi hỏi sức bền cao. Phần lớn nội dung đời thường nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội cũng xoay quanh tập luyện, thi đấu và các hoạt động ngoài trời.

Diễn viên 40 tuổi từng chinh phục cự ly chạy 100 km và hoàn thành Full Ironman 140.6 - thử thách gồm 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ liên tiếp. Nhan Phúc Vinh yêu thích vận động từ nhỏ, trước khi anh theo học ngành Giáo dục thể chất.

Đạp xe là một trong những môn Nhan Phúc Vinh duy trì song song với chạy bộ và bơi.

Từ marathon, ultra marathon đến ba môn phối hợp, Nhan Phúc Vinh liên tục thử sức ở những cự ly dài. Những năm gần đây, trang cá nhân của nam diễn viên gần như chỉ cập nhật hình ảnh hoạt động thể thao.

Việc tập luyện đều đặn giúp Nhan Phúc Vinh duy trì cơ thể săn chắc. Anh kết hợp tập gym với các môn thiên về sức bền, đặc biệt chú trọng chạy bộ, đạp xe và bơi.

Khi tham dự sự kiện, Nhan Phúc Vinh thường xuất hiện với phong cách lịch lãm. Chiều cao 1,81 m, gương mặt góc cạnh cùng kinh nghiệm từng làm người mẫu giúp anh phù hợp với trang phục suit, vest.

Nhan Phúc Vinh bắt đầu diễn xuất từ cuối những năm 2000. Anh góp mặt trong Sao đổi ngôi, Vẫn có em bên đời, Cô Thắm về làng, Mộng phù hoa, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không?, Giấc mơ của mẹ, Đừng làm mẹ cáu... Gần hai thập kỷ làm nghề giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình.

Những năm hoạt động ở Hà Nội đánh dấu giai đoạn Nhan Phúc Vinh xuất hiện dày đặc trên sóng VTV. Sau Tình yêu và tham vọng, anh tiếp tục đóng Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu... Vai Quân trong Đừng làm mẹ cáu giúp anh lần nữa giành giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2023. Bên cạnh truyền hình, anh từng tham gia điện ảnh như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Chí Phèo ngoại truyện, 11 niềm hy vọng, Ước hẹn mùa thu...

Gần hai thập kỷ hoạt động, Nhan Phúc Vinh sở hữu nhiều giải thưởng ở cả truyền hình và điện ảnh, trong đó có VTV Awards, Mai Vàng và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với Đảo của dân ngụ cư. Nam diễn viên nhiều năm giữ kín đời tư. Việc công khai cầu hôn Khả Ngân ở tuổi 40 là một trong những lần hiếm hoi anh chủ động chia sẻ chuyện tình cảm.