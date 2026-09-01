Kỳ Duyên tuổi 30 diện bikini không thua kém nàng hậu họ Đoàn 26 tuổi

Mới đây, hai nàng hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khiến cộng đồng mạng chú ý khi đồng loạt chia sẻ loạt ảnh bikini quyến rũ trên trang cá nhân. Xuất hiện tại khu vực hồ bơi, cả hai khoe trọn vóc dáng săn chắc trong những thiết kế bikini hai mảnh nóng bỏng.

Từ những khoảnh khắc thả dáng trên ghế nghỉ đến tạo dáng trước gương, Kỳ Duyên tiếp tục cho thấy phong độ của một "chiến thần giữ dáng" với cơ bụng săn chắc, đường cong khỏe khoắn cùng cách phối kính mát trắng tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Trong khi đó, Thiên Ân gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, vòng eo rõ nét và thần thái ngày càng tự tin.

Đằng sau những khung hình gấp đôi visual là cả một hành trình tập luyện kiên nhẫn. Đi kèm loạt ảnh, Kỳ Duyên tình cảm chia sẻ: "Đã từ rất lâu rồi Bơ (Thiên Ân) mới mặc bikini, và sau nhiều năm Bơ đã tự tin mặc cùng với Bột (Kỳ Duyên). Cảm ơn em vì đã thực sự cố gắng và kiên nhẫn trong hành trình này cùng với Bột nhé!"

Nàng hậu cũng hài hước tiết lộ đây là thành quả sau chuỗi ngày cô bị Đoàn Thiên Ân liên tục "mắng": Sao bắt em tập nhiều thế. Đáp lại tình cảm của người chị thân thiết, Thiên Ân cũng dành những lời ngọt ngào cho vị HLV cá nhân của mình: "Cảm ơn Bột đã luôn đồng hành cùng em trên nhiều cột mốc đáng nhớ. Em đã tự tin mặc bikini rồi. PT này peak đấy không đùa được".

Để có được cột mốc này, Thiên Ân đã trải qua một hành trình dài đối diện với những tổn thương liên quan đến ngoại hình. Nhìn vào diện mạo rạng rỡ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và sau đó đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022, trong quá khứ, nàng hậu từng có giai đoạn chạm mốc 75kg và phải đối mặt với không ít lời bàn tán về vóc dáng.

Sự thăng hạng của Thiên Ân ở thời điểm hiện tại có nhiều dấu ấn từ sự đồng hành của Kỳ Duyên. Gắn bó với một trong những nàng hậu nổi tiếng bởi kỷ luật tập luyện, Thiên Ân được "HLV" cùng nhà hướng dẫn và đồng hành sát sao trong quá trình vận động. Đổi lại, với lịch trình tập luyện nghiêm túc của Kỳ Duyên, Thiên Ân là người thường xuyên chăm sóc phần dinh dưỡng cho cả hai vô cùng chu đáo.

Sắc vóc Kỳ Duyên ở tuổi 30.