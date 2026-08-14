Nhan sắc một thời của 'Em bé Hà Nội' Lan Hương

Ở tuổi 63, diễn viên duy trì phong cách trẻ trung, tận hưởng niềm vui cuộc sống qua những chuyến du lịch cùng chồng - nghệ sĩ Tất Bình.

Lan Hương cho biết bí quyết giữ vẻ ngoài rạng rỡ nằm ở tinh thần thoải mái, không còn quá bận tâm chuyện công việc như thời còn công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ. "Nhiều năm qua, tôi khổ sở vì tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chưa từng gọt cằm, nâng mũi hay sửa mí, chỉ bọc răng sứ và thực hiện phương pháp nâng cơ mặt bằng hifu", nghệ sĩ nói.

Gần đây, diễn viên đăng lại nhiều hình ảnh thời trẻ. Những bức ảnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả về nhan sắc và phong cách. Ảnh: Nguyễn Hà Nam

Nghệ sĩ sinh năm 1963 trong một gia đình có truyền thống hoạt động trong ngành nghệ thuật. Từ nhỏ, cô thường được chọn làm mẫu cho các lớp quay phim. Khi mới ba, bốn tuổi, Lan Hương từng được các đạo diễn Bạch Diệp, Đức Hoàn mời đóng phim nhưng ông bà ngoại không đồng ý vì cho rằng cháu còn quá nhỏ.

Năm 1972, đạo diễn Hải Ninh - người bạn thân thiết của gia đình - viết kịch bản về một em bé trong chiến tranh. Tác phẩm ban đầu có tên Em bé An Dương, sau đổi thành Em bé Khâm Thiên và cuối cùng là Em bé Hà Nội. Đầu năm đó, đạo diễn tìm đến nhà, thuyết phục mẹ Lan Hương cho con gái thử vai.

Nghệ sĩ sau đó được chọn vào vai Ngọc Hà, cô bé thất lạc gia đình sau những năm dài sơ tán vì chiến tranh. Bộ phim giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ ba, đưa tên tuổi diễn viên nhí đến với đông đảo khán giả. Hình ảnh Ngọc Hà với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đượm buồn và cây vĩ cầm bên mình trở thành một trong những hình tượng điện ảnh khó quên, in dấu trong ký ức nhiều thế hệ.

Lan Hương ở tuổi lên 10 trong phim Em bé Hà Nội. Dù tuổi còn nhỏ, diễn viên nhí tự thực hiện cảnh đi quanh hố bom để tìm nhà, chạy theo xe tải.

Nghệ sĩ năm 16 tuổi, khi đang theo học khóa đào tạo diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Một năm trước đó, Lan Hương từng đăng ký thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng không đủ chiều cao theo tiêu chuẩn 1,55 m, thiếu 2 cm. Sau đó, cô trúng tuyển khóa đào tạo của Nhà hát Tuổi trẻ, được học diễn kịch, hát, múa và diễn xuất trước máy quay.

Ảnh chụp từ hộ chiếu của nghệ sĩ những năm 1990. Một cô giáo từng khen Lan Hương "xinh như tượng thạch cao".

Những năm 1980, 1990, nghệ sĩ được nhiều nhiếp ảnh gia mời chụp ảnh lịch. Tuy nhiên, cô tự nhận mình "không ăn ảnh".

Trong tấm ảnh chụp năm 1999, nghệ sĩ để mốt tóc gắn nơ nhỏ, đánh môi tràn viền.

Diễn viên để mốt tóc ngắn uốn xoăn sóng lớn - kiểu tóc từng là xu hướng được nhiều phụ nữ yêu thích một thời.

Nghệ sĩ trong tấm hình chụp đầu những năm 1990. Ảnh thất lạc nhiều năm, được cô tìm thấy ở phòng nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ.

Nghệ sĩ Lan Hương ghi dấu ấn trong các phim Những người sống quanh tôi, Thái sư Trần Thủ Độ, trước khi trở thành giám đốc đoàn kịch hình thể vào năm 2006. Nhiều vở diễn do cô chỉ đạo được khán giả biết đến như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tâm linh Việt, Nguyễn Du với Kiều, Giấc mơ trưa, Người trong biển lửa.