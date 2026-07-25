Quần nội y 'cháy hàng' nhờ Yamal

Theo Marca, hãng thời trang Đức 6PM cho biết nhu cầu mua kiểu quần boxer của họ tăng vọt sau trận chung kết và một số mẫu đã hết hàng trong thời gian ngắn. Thiết kế màu đen được bán theo gói, với giá 30 Euro hai chiếc. Hiện thương hiệu chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Trong suốt trận đấu ngày 19/7 ở Mỹ, Yamal để lộ cạp quần đùi in logo thương hiệu 6PM khi vén áo chỉnh trang phục hoặc tranh bóng. Cầu thủ Tây Ban Nha theo đuổi mốt quần tụt, khiến cạp quần trong càng lộ rõ. Theo Marca, đây không phải một chiến dịch tài trợ được dàn dựng mà là khoảnh khắc tự nhiên trên sân cỏ.

Yamal (trái) diện mốt quần tụt, để lộ cạp quần đùi trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Instagram 6PM

Hình ảnh cạp quần nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà sáng lập thương hiệu Achraf Ait Bouzalim đã đăng lại ảnh chụp màn hình từ trận đấu trên Instagram để ăn mừng khoảnh khắc này.

Được thành lập tại thành phố Frankfurt năm 2016, 6PM có lượng người hâm mộ đông đảo trong cộng đồng yêu nhạc hip-hop, từng lấn sân sản xuất các bản thu âm rap cùng các nghệ sĩ Reezy, Stickle và Luciano. Chiến lược kinh doanh của hãng chủ yếu dựa vào mạng xã hội bằng các đợt ra mắt sản phẩm giới hạn, thường bán hết nhanh chóng.

Trước trận chung kết, thương hiệu này đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá thông qua một cuộc thi dự đoán kết quả World Cup trên website chính thức.

Ngoài để lộ cạp quần trong, Yamal khiến người hâm mộ tranh luận về gu mặc quần tụt. Từ sinh hoạt đời thường, các buổi tập đến thi đấu, anh nhiều lần diện phong cách này. Trong lễ mừng chức vô địch World Cup tại Madrid, anh diện quần trễ quá nửa vòng ba, nhảy múa cùng đồng đội. Một số ý kiến cho rằng cầu thủ mặc không phù hợp, thiếu tôn trọng mọi người.

Lamine Yamal cùng các đồng đội trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha tại quảng trường Cibeles, Madrid, ngày 20/7. Ảnh: AP

Theo Lavanguardia, Yamal có gu mặc mang đậm tinh thần đường phố bụi bặm và thoải mái. Anh ưu tiên quần áo phom rộng, màu trung tính hoặc đơn sắc, đôi khi thêm phụ kiện nổi bật để tạo điểm nhấn. Trong những sự kiện trang trọng, anh chọn suit, kết hợp phụ kiện trẻ trung. Tủ đồ của anh có nhiều món đến từ các thương hiệu gắn với thời trang đường phố và xa xỉ đương đại như Ami Paris, Stüssy, Louis Vuitton.

Lamine Yamal 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất từng vô địch cả Euro lẫn World Cup, đồng thời cùng Barca đăng quang La Liga và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải. Anh nằm trong top ứng viên Quả Bóng Vàng 2026. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và hiện được xem là một trong những tài năng kế thừa Lionel Messi tại Barcelona.

Theo Transfermarkt, sau World Cup 2026, Yamal và Haaland cùng chia sẻ vị trí số một trong danh sách cầu thủ đắt giá thế giới với 251 triệu USD.