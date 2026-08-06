Vợ Brooklyn Beckham 'đụng' phong cách mẹ chồng

Vợ chồng Brooklyn và Nicola kỷ niệm một năm tổ chức đám cưới lại. Ảnh: Instagram

Ngày 5/8, Nicola Peltz thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên Instagram nhân dịp kỷ niệm lễ tái tuyên thệ hôn nhân với Brooklyn Beckham. Nữ diễn viên 31 tuổi diện quần jean cạp trễ phối cùng khăn trùm đầu màu xanh lá, hoàn thiện vẻ ngoài mang hơi hướng cổ điển, khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách Victoria Beckham từng lăng xê cách đây hơn hai thập kỷ.

Theo Daily Mail, thời còn là thành viên nhóm Spice Girls và những năm đầu kết hôn với David Beckham, Vic thường xuyên xuất hiện với khăn bandana hoặc khăn trùm đầu kết hợp quần jeans - hình ảnh từng gắn liền với biểu tượng thời trang của cô đầu những năm 2000. Bộ trang phục mới của Nicola được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với phong cách này.

Đây cũng không phải lần đầu Nicola bị so sánh với mẹ chồng về gu ăn mặc. Năm ngoái, cô từng đăng ảnh mặc áo choàng tắm trắng, quấn khăn trên đầu khi tạo dáng trong khách sạn. Tạo hình này được cho là rất giống loạt ảnh Vic chia sẻ trước đó khoảng một tháng.

Phong cách thời trang của Victoria Beckham năm 2000. Ảnh: Instagram

Trong loạt ảnh mới, Nicola và Brooklyn cùng tạo dáng tình tứ để kỷ niệm một năm kể từ lễ tái thề nguyện diễn ra vào tháng 8/2025. Dù hai người tổ chức đám cưới hoành tráng tại dinh thự gia đình Peltz ở Palm Beach vào tháng 4/2022 với khoảng 500 khách mời, họ vẫn quyết định làm lễ cưới lần hai tại hạt Westchester, bang New York, nhưng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham.

Brooklyn gọi Nicola là "công chúa" trong bài đăng trên Instagram: "Chúc mừng ngày kỷ niệm, anh không thể diễn tả hết anh yêu em nhiều thế nào. Em là người bạn thân nhất và anh yêu em hơn cả cuộc sống. Anh thật may mắn khi được gọi em là vợ. Em là nàng công chúa của anh và anh hứa sẽ luôn bảo vệ em".

Nicola cũng đáp lại bằng lời nhắn ngọt ngào: "Chúc mừng ngày kỷ niệm, tình yêu của em. Anh khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp. Cảm ơn vì đã là người chồng tuyệt vời nhất mà em từng mơ ước".

Nicola đội mũ khăn, giống phong cách một thời của Vic. Ảnh: Instagram

Đầu năm nay, Brooklyn từng công khai giải thích lý do tổ chức lễ tái thề nguyện mà không mời cha mẹ và các em. Anh cho biết muốn tạo ra những ký ức mới "mang lại niềm vui và hạnh phúc", thay cho những cảm xúc tiêu cực gắn với đám cưới năm 2022.

Trong tuyên bố gây chấn động, Brooklyn cáo buộc Vic đã làm hỏng khoảnh khắc đặc biệt của vợ chồng anh khi bất ngờ thay thế Nicola trong điệu nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể. Anh cũng nói mẹ từng gọi mình là "ác quỷ" vì cách sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc cưới.

Brooklyn và Nicola vừa nghỉ dưỡng ở Pháp cùng gia đình Elton John. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh được đăng không lâu sau kỳ nghỉ của Brooklyn và Nicola ở miền nam nước Pháp. Hai người ở trên du thuyền của ca sĩ Elton John gần thành phố Nice, trong khi Becks - Vic cùng các con nghỉ dưỡng trên du thuyền Seven tại khu vực Cannes và trước đó là Saint-Tropez. Dù chỉ cách nhau khoảng 120 km dọc bờ biển Côte d'Azur, hai bên không gặp mặt.