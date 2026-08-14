Ý Nhi tận hưởng những ngày cuối du học tại Australia

Hôm 6/8, Miss World Vietnam 2023 trở lại Australia để tiếp tục học kỳ cuối ở Đại học Sydney. Thời gian gần đây, Ý Nhi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường tại xứ sở chuột túi.

Hoa hậu cho biết đang tận hưởng không khí mùa đông cuối cùng, ghé thăm những địa điểm yêu thích, khám phá cuộc sống ở nơi gắn bó nhiều năm, trước khi khép lại hành trình du học và về nước cuối năm nay.

Ý Nhi tận hưởng mùa đông cuối ở Australia. Ảnh: NVCC

Ý Nhi bắt đầu hành trình du học từ cuối năm 2023, sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Trong thời gian xa nhà, Ý Nhi từng phải cân bằng giữa việc học và những hoạt động liên quan đến vai trò hoa hậu.

Cô có giai đoạn trở về Việt Nam để thực hiện các trọng trách của đương kim Miss World Vietnam, sau đó quay lại hoàn thành chương trình học. Năm 2025, người đẹp cũng tham dự Miss World và lọt Top 40, trước khi trở lại Australia.

Cuộc sống du học sinh mang đến cho Ý Nhi nhiều trải nghiệm.

Theo hoa hậu, việc du học xa nhà mang đến cho cô nhiều thay đổi. Từ một cô gái nhận nhiều sự chú ý sau khi đăng quang, người đẹp dần trở nên kín tiếng hơn, tập trung cho học tập và cuộc sống cá nhân. Sau thời gian ở nước ngoài, cô được nhận xét trưởng thành hơn trong phong cách, cách giao tiếp và hình ảnh trước công chúng.

Tại xứ sở chuột túi, Ý Nhi tận hưởng cuộc sống như những sinh viên bình thường. Hàng ngày ngoài đi học, cô đến thư viện đọc sách, đi thăm thú, mua sắm, tối về nhà tự nấu cơm. Người đẹp còn trải nghiệm nhiều việc làm thêm để kiếm thu nhập, cải thiện khả năng giao tiếp.

Ý Nhi cùng bạn trai Anh Kiệt hồi tháng 3, khi cô kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu ở chung kết Miss World Vietnam 2026.

Người đẹp từng bày tỏ mong muốn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam sau khi kết thúc du học. Thời gian qua, cô và bạn trai Anh Kiệt duy trì việc yêu xa, cả hai chưa nghĩ chuyện kết hôn sau 9 năm bên nhau vì đang trong hành trình phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên họ luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ nhau trong mọi việc.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Gia Lai (Bình Định cũ), đăng quang Miss World Vietnam 2023. Cô theo học chương trình liên kết ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) và Đại học Sydney. Sau khi hoàn tất giai đoạn học tại Việt Nam, cô chuyển tiếp sang Australia theo đúng lộ trình đào tạo. Tháng 5/2025, Ý Nhi dự thi Miss World lần thứ 72 và vào top 40.