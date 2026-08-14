7 việc nên làm mỗi ngày để kiểm soát cân nặng sau tuổi 40

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng có protein

Bữa sáng giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp, sữa hoặc đậu phụ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ duy trì khối cơ và hạn chế ăn vặt trong ngày. Ảnh: Health

Một trong những thay đổi đáng chú ý là không nên để phần lớn lượng protein trong ngày tập trung vào bữa trưa hoặc tối. Phân tích công bố trên Clinical Nutrition năm 2025, dựa trên dữ liệu của 814 người trên 55 tuổi, cho thấy lượng protein tiêu thụ thường thấp nhất vào bữa sáng và cao nhất vào bữa tối. Nhóm có tổng lượng protein cao hơn thường đạt trên 20 g protein trong một bữa nhiều hơn, đặc biệt đáng chú ý ở bữa sáng. Do đó, thay vì bắt đầu ngày mới chỉ với bánh mì, xôi hoặc cháo nhiều tinh bột, phụ nữ có thể bổ sung trứng, sữa chua không đường, sữa, đậu phụ hoặc các loại đậu.

Đứng dậy sau mỗi khoảng thời gian ngồi lâu

Một ngày vận động không chỉ được tính bằng thời gian tập thể dục. Số giờ còn lại dành cho việc ngồi cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng mức tiêu hao năng lượng. Phụ nữ làm việc văn phòng có thể hình thành thói quen đứng dậy sau khoảng 30-60 phút ngồi. Đi lấy nước, đi lại trong nhà, leo vài tầng cầu thang hoặc đi bộ một vòng ngắn đều giúp phá vỡ thời gian ít vận động. Đặc biệt, không nên nghĩ rằng một buổi tập 45 phút có thể hoàn toàn bù lại một ngày gần như chỉ ngồi. Mục tiêu thực tế hơn là tạo nhiều khoảng vận động nhỏ trong ngày. Sau tuổi 40, đây là cách đơn giản để tăng mức vận động mà không cần dành thêm nhiều thời gian cho phòng tập.

Đi bộ nhẹ sau bữa ăn

Đi bộ nhẹ nhàng 10-15 phút sau bữa ăn giúp tăng vận động trong ngày, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và hạn chế tình trạng ngồi lâu sau khi ăn. Ảnh: News Medical

Thay vì chờ đến cuối ngày mới tập luyện, có thể tận dụng khoảng thời gian ngay sau bữa ăn để vận động nhẹ. Một cuộc đi bộ 10-15 phút sau bữa trưa hoặc tối có thể trở thành thói quen dễ duy trì, đặc biệt với người không có nhiều thời gian tập luyện. Điểm quan trọng là không cần đi thật nhanh hoặc biến hoạt động này thành một buổi cardio. Chỉ cần bước đi với tốc độ thoải mái, đều đặn và phù hợp thể trạng. Cách chia nhỏ vận động cũng giúp giảm thời gian ngồi trong ngày. Với phụ nữ trung niên, việc xây dựng một lịch vận động có thể thực hiện hàng ngày thường thực tế hơn so với đặt mục tiêu tập luyện nặng vài buổi rồi bỏ dở.

Để thực phẩm lành mạnh ở vị trí dễ nhìn thấy

Kiểm soát cân nặng không chỉ phụ thuộc vào ý chí. Môi trường ăn uống trong nhà cũng có thể tác động đến lựa chọn thực phẩm. Thay vì để bánh kẹo, snack hoặc đồ uống nhiều đường ở nơi dễ lấy, có thể đặt trái cây, sữa chua không đường, trứng luộc hoặc các loại hạt ở vị trí thuận tiện. Một thay đổi khác là không ăn trực tiếp từ túi hoặc hộp lớn. Khi muốn ăn snack, nên lấy một khẩu phần nhỏ ra đĩa rồi cất phần còn lại. Cách này giúp giảm tình trạng ăn theo thói quen hoặc tiếp tục ăn chỉ vì thực phẩm vẫn ở ngay trước mặt. Với phụ nữ sau 40, đây có thể là một trong những thay đổi đơn giản nhưng hiệu quả hơn việc cố gắng nhịn những món yêu thích. Thay đổi môi trường giúp giảm số lần phải dùng đến ý chí.

Ưu tiên thực phẩm ít chế biến thay vì chỉ cắt calo

Một sai lầm phổ biến khi muốn giảm cân là chỉ quan tâm đến lượng calo mà bỏ qua mức độ chế biến của thực phẩm. Nghiên cứu công bố trên Nature Medicine năm 2025 so sánh hai chế độ ăn đều phù hợp với hướng dẫn dinh dưỡng nhưng khác nhau về mức độ chế biến. Kết quả cho thấy nhóm ăn thực phẩm ít chế biến giảm cân nhiều hơn nhóm ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến. Do đó, thay vì chỉ nghĩ ăn ít hơn, phụ nữ có thể bắt đầu bằng việc thay một số món đóng gói bằng thực phẩm nguyên bản hoặc ít chế biến. Một bữa cơm gồm cá, rau, đậu phụ, canh và cơm vừa đủ chẳng hạn, thường dễ kiểm soát hơn một bữa gồm nhiều món ăn nhanh dù tổng lượng thực phẩm nhìn bằng mắt có thể tương đương. Điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến. Mục tiêu là để thực phẩm ít chế biến trở thành nền tảng của khẩu phần hằng ngày.

Ăn tối trước khi quá muộn và tránh ăn bù vào ban đêm

Sau một ngày bận rộn, nhiều người có xu hướng ăn rất ít vào ban ngày rồi ăn nhiều vào buổi tối. Thói quen này dễ khiến tổng năng lượng cả ngày tăng mà bản thân không nhận ra. Thay vì cố nhịn ăn để dành calo cho bữa tối, nên phân bổ thức ăn tương đối hợp lý trong ngày, đặc biệt là protein và rau. Bữa tối không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cơm hoặc tinh bột. Một phần cơm vừa phải kết hợp với protein, rau và canh có thể phù hợp hơn việc nhịn tinh bột rồi tìm đến bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt vào buổi tối. Điều quan trọng là hạn chế tình trạng ăn liên tục sau bữa tối, nhất là khi không thực sự đói. Nếu thường xuyên thấy đói vào ban đêm thay vì chỉ tăng ý chí, nên xem lại chất lượng và lượng thức ăn của các bữa trước đó.

Ngủ đủ và giữ giờ ngủ tương đối ổn định

Giấc ngủ thường bị xem nhẹ trong kế hoạch giảm cân nhưng lại có ảnh hưởng đến khả năng duy trì những thói quen khác. Sau tuổi 40, phụ nữ có thể gặp nhiều yếu tố làm giấc ngủ kém hơn, từ căng thẳng công việc đến những thay đổi trong giai đoạn tiền mãn kinh. Khi thiếu ngủ, việc duy trì tập luyện, lựa chọn thực phẩm và kiểm soát cảm giác thèm ăn cũng trở nên khó khăn hơn. Thay vì chỉ cố ngủ bù vào cuối tuần, nên giữ giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định. Buổi tối nên giảm công việc, ánh sáng mạnh và các hoạt động kích thích sát giờ ngủ. Một thói quen đơn giản là dành 30-60 phút cuối ngày cho những hoạt động nhẹ như đọc sách, nghe nhạc hoặc chuẩn bị cho ngày hôm sau thay vì tiếp tục làm việc hoặc ăn vặt trước màn hình.

Theo dõi xu hướng thay vì hoảng hốt vì một con số trên cân

Thay vì lo lắng vì cân nặng dao động từng ngày, phụ nữ sau 40 nên theo dõi xu hướng trong vài tuần và kết hợp với vòng eo, độ vừa của quần áo để đánh giá thay đổi thực tế của cơ thể. Ảnh: Newsweek

Cân có thể là một công cụ hữu ích nhưng không nên trở thành nguồn gây áp lực mỗi ngày. Trọng lượng cơ thể có thể dao động do lượng nước, muối, carbohydrate, thời điểm ăn uống và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, một lần tăng cân không đồng nghĩa với việc cơ thể vừa tích thêm lượng mỡ tương ứng. Nếu muốn theo dõi cân nặng, có thể cân trong điều kiện tương đối giống nhau và quan sát xu hướng trong vài tuần. Ngoài cân nặng, vòng eo, độ vừa của quần áo, sức mạnh cơ bắp và mức độ vận động cũng là những chỉ số đáng quan tâm. Một tổng quan hệ thống trên Obesity cho thấy tự cân thường xuyên có liên quan với kết quả giảm cân tốt hơn trong nhiều nghiên cứu theo dõi dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là cân càng nhiều càng tốt mà là sử dụng số liệu để nhận ra xu hướng và điều chỉnh thói quen một cách bình tĩnh.

Sau tuổi 40, kiểm soát cân nặng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn kiêng mới. Những thay đổi nhỏ như đưa protein vào bữa sáng, đứng dậy thường xuyên, đi bộ sau ăn, tổ chức lại thực phẩm trong nhà, ưu tiên thực phẩm ít chế biến, hạn chế ăn bù vào ban đêm và duy trì giấc ngủ ổn định có thể tạo thành một hệ thống dễ duy trì hơn. Một cơ thể khỏe mạnh ở tuổi 40-50 không đến từ vài tuần ăn kiêng nghiêm ngặt mà thường là kết quả của những lựa chọn nhỏ được lặp lại đủ lâu.