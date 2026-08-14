Ronaldo khoe diện mạo mới sau đám cưới

Ronaldo đăng trên trang cá nhân loạt ảnh trở lại tập luyện cùng Al Nassr. Diện mạo mới của tiền đạo 41 tuổi nhanh chóng gây chú ý khi mái tóc đen quen thuộc được thay bằng màu đỏ, cắt ngắn, hai bên cạo sát.

Kiểu tóc mới của Ronaldo.

Sự thay đổi gây chú ý bởi nhiều năm qua Ronaldo gần như trung thành với mái tóc đen và những kiểu cắt gọn gàng. Daily Mail ví diện mạo mới khiến CR7 trông giống Paul Scholes, đồng đội cũ của anh tại Manchester United.

Loạt ảnh ngày 13/8 cũng đánh dấu một trong những lần xuất hiện đầu tiên của Ronaldo sau khi anh và Georgina Rodriguez kết hôn. Theo thông tin được công bố, hai người tổ chức lễ cưới dân sự ngày 11/8 tại Cascais, phía tây nam Lisbon, Bồ Đào Nha, sau khoảng 10 năm bên nhau.

Ronaldo thông báo tin vui trên Instagram bằng bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau, cùng đeo nhẫn cưới vàng. Đại diện của anh sau đó xác nhận Ronaldo và Georgina đã chính thức trở thành vợ chồng trong một buổi lễ "riêng tư và thân mật", với sự hiện diện của 5 người con.

Ngày 13/8, chương trình El verano se mueve của kênh Telecinco, Tây Ban Nha, công bố thêm những thông tin được cho là lấy từ giấy đăng ký kết hôn. Theo đó, buổi lễ diễn ra lúc 13h30 ngày 11/8 tại Cascais.

Bốn người được cho là làm chứng cho hôn lễ. Trong đó có Ivana Rodríguez, em gái Georgina, và Miguel José, bạn lâu năm của Ronaldo từ thời anh còn gắn bó với Sporting Lisbon. Hai khách mời còn lại là Jose và Monica, một cặp mẹ con thân thiết với Georgina và hoạt động trong lĩnh vực trang sức. Theo chương trình, tài liệu cũng cho thấy Ronaldo và Georgina đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân liên quan đến việc phân chia tài sản.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin Ronaldo và Georgina sẽ làm đám cưới tại Nhà thờ Funchal ở Madeira, quê nhà nam cầu thủ. Tin đồn khiến hàng nghìn người hâm mộ tập trung bên ngoài nhà thờ chờ đợi. Tuy nhiên, hôn lễ diễn ra tại đây sau đó được xác định thuộc về một đôi vợ chồng Bồ Đào Nha khác, không liên quan đến Ronaldo.

Anh quay lại tập luyện sau lễ cưới.

Sau đám cưới, Ronaldo và Georgina chưa công bố hình ảnh cụ thể về buổi lễ. Georgina trở lại mạng xã hội với các hoạt động quảng bá thương hiệu thời trang thể thao.

Ronaldo trở lại tập luyện cùng Al Nassr để chuẩn bị cho mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou. Đội hình hiện còn có những tên tuổi như Sadio Mane và Kingsley Coman. Ở tuổi 41, tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh hiện có 976 bàn cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.