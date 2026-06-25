Brooklyn Beckham mừng sinh nhật bố vợ tỷ phú

Brooklyn Beckham bên bà xã Nicola Peltz và bố vợ trong sinh nhật của doanh nhân tỷ phú Nelson Peltz. Ảnh: Instagram

Diễn viên Nicola Peltz, 31 tuổi, chia sẻ trên Instagram loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đại gia đình Peltz quây quần trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng ở Florida, Mỹ.

Trong một bức ảnh tập thể, tỷ phú Nelson Peltz xuất hiện bên năm người con trai, con gái Nicola và con rể Brooklyn. Brooklyn đứng cạnh anh vợ Zach Peltz, cùng đội mũ cao bồi trong ngày đặc biệt của người đứng đầu gia tộc.

Tỷ phú Nelson Peltz bên 5 người con trai cùng con gái Nicola và con rể Brooklyn. Ảnh: Instagram

Những hình ảnh gia đình ấm áp này được cho là có thể khiến nhà Beckham chạnh lòng, bởi Brooklyn hiện đã không trò chuyện với người thân suốt hơn một năm qua.

Kể từ khi mâu thuẫn gia đình nổ ra, vào khoảng thời điểm David Beckham kỷ niệm sinh nhật tuổi 50 hồi tháng 5/2025, Brooklyn chưa từng công khai chúc mừng hay nhắc đến bất kỳ dấu mốc nào của cha mẹ. Người mẫu kiêm đầu bếp 27 tuổi cũng không gửi lời chúc mừng Ngày của Cha tới David, hôm 21/6.

Cuối tuần qua, David Beckham đã chủ động hàn gắn với con trai cả khi đăng lại ảnh cũ chụp cùng Brooklyn, bên cạnh bức ảnh cả bốn người con với dòng thổ lộ: "Bố yêu các con". Victoria Beckham cũng nhắc đến Brooklyn trong bài đăng đầy cảm xúc gửi chồng nhân Ngày của Cha.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Brooklyn rất tức giận vì điều này. "Cậu ấy đã yêu cầu cha mẹ để mình yên nhưng họ vẫn tiếp tục đăng ảnh và nhắc đến cậu ấy", nguồn tin nói với The Sun.

David Beckham đăng ảnh bên Brooklyn ngày nhỏ nhân Ngày của Cha. Ảnh: Instagram

Sau đó, Nicola được cho là cũng có động thái được cho là "đá xéo" gia đình Beckham khi chia sẻ trên Instagram thông điệp: "Hãy tha thứ cho bản thân vì trước đây bạn chưa biết những điều mà chỉ thời gian mới có thể dạy bạn".

Trước Giáng sinh năm ngoái, Brooklyn Beckham đã chặn cha mẹ trên Instagram. Luật sư của Brooklyn sau đó cũng đề nghị mọi liên lạc của gia đình Beckham phải thông qua đại diện pháp lý và không được nhắc đến anh trên mạng xã hội.

Tuần trước, Brooklyn tiếp tục gây tranh cãi khi tham gia chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ giao đồ ăn DoorDash. Nhiều người cho rằng anh đang lợi dụng mâu thuẫn gia đình để thu hút sự chú ý và kiếm tiền, đặc biệt sau khi được cho là nhận khoản thù lao lên tới một triệu USD cho chiến dịch.

Trong đoạn quảng cáo phát hành ngày 15/6, Brooklyn nói: "Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup 2026 tại nhà... Đó là một câu chuyện dài". Câu nói này bị nhiều người cho là ám chỉ mối bất hòa với cha mẹ.

Bạn bè gia đình Beckham cho biết David và Victoria "đau lòng" trước động thái của con trai cả. Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng việc Brooklyn biến câu chuyện rạn nứt gia đình thành nội dung quảng cáo là điều "gây sốc", đặc biệt khi anh luôn khẳng định mong muốn có cuộc sống riêng tư và yên bình.