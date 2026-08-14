Nữ sinh RMIT quê Thanh Hóa gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, là đại diện trẻ tuổi nhất đến từ Thanh Hóa lọt vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp của Đại học RMIT Việt Nam.

Gia Linh sở hữu chiều cao 1.74 m, yêu thích tennis, đọc sách, chơi piano và ca hát. "Những sở thích ấy không chỉ giúp tôi cân bằng cuộc sống mà còn nuôi dưỡng tinh thần tích cực, sự sáng tạo và cảm hứng để không ngừng hoàn thiện bản thân", người đẹp bày tỏ.

Cô cho biết thời gian qua tập trung xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất và tính kỷ luật: "Thời gian gần đây, tôi dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện sức khỏe, xây dựng những thói quen tích cực và kiên trì theo đuổi các mục tiêu của mình. Nhờ đó, tôi không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn trở nên tự tin và bản lĩnh hơn".

Theo Gia Linh, Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để bản thân học hỏi, trải nghiệm và gặp gỡ những người truyền cảm hứng.

"Tại cuộc thi, tôi mong muốn được học hỏi, tích lũy thêm những trải nghiệm ý nghĩa và gặp gỡ những người truyền cảm hứng để tiếp tục trưởng thành, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực đến với cộng đồng", Gia Linh bộc bạch.

Hiện tại, Gia Linh cùng hơn 50 thí sinh khác đã có mặt tại Ngôi nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua những hoạt động tại nhà chung và buổi giao lưu, các cô gái có thêm góc nhìn toàn diện hơn về hành trình mình đang trải qua.

Trong khoảng hai tuần ở nhà chung, các cô gái sẽ được tham gia nhiều khóa học đặc biệt, đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử, phong thái, thuyết trình trước khi bước vào những vòng thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam 2026.