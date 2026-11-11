Thiều Bảo Trâm sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 32

Mới đây, ca sĩ Thiều Bảo Trâm tiếp tục "thôi miên" người hâm mộ khi tung ra bộ ảnh mới mang đậm phong cách trẻ trung, vừa ngọt ngào, tinh tế nhưng cũng không kém phần gợi cảm, cuốn hút.

Với loạt ảnh mới, nữ ca sĩ nhận về "mưa lời khen" bởi khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ, ngày càng thăng hạng.

Gần đây, Thiều Bảo Trâm thường xuất hiện với hình ảnh xinh tươi, ngọt ngào cùng phong thái nhẹ nhàng, tinh tế.

Xuất hiện ở một chương trình truyền hình, Thiều Bảo Trâm gây ngỡ ngàng bởi nhan sắc cuốn hút dù chỉ diện đồ công sở.

Vừa qua, ca sĩ Thiều Bảo Trâm chào đón sinh nhật tuổi 32 bằng bộ ảnh xinh tươi ngọt ngào, tràn đầy năng lượng. Loạt ảnh của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm chính là cái tên khiến mạng xã hội “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh thả dáng xuất sắc bên biển. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật trong thiết kế bikini sọc ngang xinh xắn.

Ở loạt ảnh khác, Thiều Bảo Trâm khiến dân tình “đỏ mắt ghen tị” khi diện bikini trắng với áo khoác bên ngoài giúp tổng thể vừa nữ tính vừa tôn triệt để vóc dáng mềm mại của nữ ca sĩ.

Dịp hè năm nay, nữ ca sĩ chia sẻ những loạt ảnh bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng ở biển, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ lựa chọn bikini thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong cơ thể.

Những năm gần đây, Thiều Bảo Trâm theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo. Cô chăm diện những thiết kế xuyên thấu hoặc cắt xẻ để khoe triệt để lợi thế sắc vóc.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của "Chị đẹp Đạp gió 2024", gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Hiện nữ ca sĩ đang có sự nghiệp ổn định, thăng hoa với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, ngày càng khẳng định vị thế trong showbiz Việt.

(Ảnh FB nhân vật)