Hoa khôi Thể thao đăng quang năm 16 tuổi, từng là MC nổi tiếng của VTV

Đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995 khi mới 16 tuổi, Nguyễn Thu Hương từng là gương mặt quen thuộc trên VTV với vai trò MC, diễn viên truyền hình. Sau nhiều năm rời xa showbiz, người đẹp hiện có cuộc sống và sự nghiệp khác biệt.

Đăng quang hoa khôi ở tuổi 16

Nguyễn Thu Hương là một trong những gương mặt gây chú ý tại các cuộc thi nhan sắc thập niên 1990. Năm 1995, khi mới 16 tuổi và đang là học sinh lớp 12 tại Hà Nội, cô giành danh hiệu Hoa khôi Thể thao toàn quốc.

Thời điểm đó, Thu Hương chưa có nhiều kinh nghiệm trên các sân khấu sắc đẹp. Cơ duyên đến với cuộc thi bắt đầu từ lời động viên của một cô giáo khi nhận thấy cô có ngoại hình sáng, năng khiếu thể thao.

Hình ảnh Nguyễn Thu Hương trong cuộc thi Hoa khôi Thể thao năm 1995.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Thu Hương kể cha mẹ không ủng hộ cô thi sắc đẹp vì gia đình không có điều kiện. Bản thân cô cũng từng thiếu tự tin vì chỉ cao 1,65m. Tuy nhiên, cô giáo đã giúp mượn trang phục, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nữ sinh thử sức.

Không ngờ, Thu Hương vượt qua vòng loại, tiến vào chung kết toàn quốc và giành giải cao nhất cùng 5 giải phụ. Tiền thưởng cô nhận được năm đó là 65 triệu đồng.

Một trong những dấu ấn của người đẹp tại cuộc thi là phần thi ứng xử. Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa cuộc thi hoa hậu và Hoa khôi Thể thao, cô cho rằng cả hai đều tôn vinh trí tuệ, nhan sắc, nhưng Hoa khôi Thể thao cần thêm yếu tố sức khỏe. Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm giúp cô ghi điểm với ban giám khảo.

Sau danh hiệu Hoa khôi Thể thao, Thu Hương nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang. Tuy nhiên, cô không lựa chọn phát triển lâu dài theo con đường người mẫu mà muốn tìm một công việc phù hợp hơn với bản thân.

Sau khi theo học chuyên ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, tập trung rèn luyện khả năng dẫn chương trình.

Người đẹp từng dẫn một số chương trình của VTV.

Thu Hương trở thành một trong những MC trẻ của VTV3 và gắn bó khoảng 4 năm với phòng ca nhạc của đài. Cô từng dẫn các chương trình như Quà tặng âm nhạc, sau đó được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua Phụ nữ thế kỷ 21, Làm giàu không khó.

Thu Hương từng chia sẻ rằng bản thân có mặc cảm về chiều cao khi đứng cạnh các người mẫu. Vì vậy, cô tập trung cải thiện giọng nói, phong thái và kỹ năng dẫn dắt. Theo cô, chiều cao không thể thay đổi nhưng khả năng của người dẫn chương trình hoàn toàn có thể được trau dồi.

Có lần, khi dẫn một chương trình lớn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô trước khoảng 400 khán giả, cô bất ngờ quên toàn bộ kịch bản. Thay vì bỏ cuộc, nữ MC thẳng thắn thừa nhận sự cố, xin khán giả một tràng vỗ tay để lấy lại bình tĩnh. Sau chương trình, cô bật khóc vì cho rằng mình chưa thể hiện được năng lực như mong muốn. Kỷ niệm này được Thu Hương nhắc lại như bài học đầu tiên về sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông.

Ghi dấu ấn với phim Cô thư ký xinh đẹp, bất ngờ rời showbiz

Không chỉ làm MC, Thu Hương còn bén duyên với điện ảnh và truyền hình. Năm 2000, cô được đạo diễn Châu Huế mời đảm nhận vai nữ chính trong phim Cô thư ký xinh đẹp khi mới 20 tuổi.

Trong phim, Thu Hương vào vai Mỹ Dung, một cô gái xinh đẹp, giành danh hiệu Hoa khôi Thể thao và vướng vào nhiều câu chuyện phức tạp nơi công sở. Nhân vật có nhiều nét tương đồng với hình ảnh của nữ diễn viên ngoài đời, khiến vai diễn trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Nguyễn Thu Hương trong phim “Cô thư ký xinh đẹp”.

Điều đặc biệt là trước khi tham gia bộ phim, Thu Hương chưa từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Cơ duyên đến từ việc đạo diễn Châu Huế xem cô dẫn chương trình trên truyền hình và nhận thấy sự phù hợp với nhân vật.

Sau khi phát sóng, Cô thư ký xinh đẹp nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều năm sau, khi nhắc đến Thu Hương, không ít người vẫn gọi cô bằng biệt danh “cô thư ký”.

Năm 2009, cô tiếp tục tham gia bộ phim Ám ảnh xanh của đạo diễn Châu Huế. Đây cũng là tác phẩm truyền hình cuối cùng Thu Hương góp mặt trước khi gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên cho biết thời điểm đó thị trường phim truyền hình Việt Nam còn nhỏ, mức cát-xê không cao. Trong khi đó, cô có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh để chủ động hơn về tài chính và có trách nhiệm với gia đình.

“Tôi khao khát làm giàu, không thể nghèo mãi được vì phải có trách nhiệm với cha mẹ”, Thu Hương chia sẻ về quyết định chuyển hướng. Đó là lựa chọn khiến cô rời xa màn ảnh, dù từng có những dấu ấn nhất định trong lĩnh vực giải trí.

Từ người đẹp showbiz đến nữ doanh nhân

Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, Nguyễn Thu Hương bắt đầu xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản tạp chí về mua sắm, thương hiệu.

Theo chia sẻ của cô, khi mới khởi nghiệp, Thu Hương từng tuyển khoảng 100 nhân viên kinh doanh ở cả hai miền Nam - Bắc. Tuy nhiên, khi có được những hợp đồng quảng cáo đầu tiên, cô mới nhận ra doanh nghiệp còn thiếu đội ngũ chuyên môn về nội dung, thiết kế và in ấn.

Cuối năm 2002, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm nhân sự, doanh nghiệp của cô đưa số tạp chí mua sắm đầu tiên ra thị trường với hơn 30.000 bản phát hành.

Rời showbiz, người đẹp chuyển hướng kinh doanh và có gia đình viên mãn.

Đến năm 2007, công ty mở rộng hoạt động xuất bản lên 7 đầu tạp chí mỗi tháng, đồng thời phát triển thêm các lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và đầu tư.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ báo giấy sang báo điện tử cũng tạo ra thách thức lớn. Những biến động này buộc cô phải thay đổi mô hình kinh doanh, tìm kiếm hướng phát triển mới thay vì phụ thuộc vào lĩnh vực xuất bản truyền thống.

Năm 2011, Thu Hương tham gia cuộc thi Mrs World - Hoa hậu Quý bà Thế giới tổ chức tại Mỹ và giành danh hiệu Á hậu. Đây là một dấu mốc khác trong hành trình nhan sắc của người đẹp Hà Nội, sau 16 năm kể từ ngày đăng quang Hoa khôi Thể thao.

Bên cạnh công việc kinh doanh, cô tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, nghiên cứu về giáo dục, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển năng lực lãnh đạo. Ngày 20/11/2021, cô nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM