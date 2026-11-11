Nhìn lại Nguyễn Yến Trang trong ngày đầu đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026
Nguyễn Yến Trang từng mong vào Top 3, Trần Xuân Khánh Linh đặt mục tiêu Top 5, còn Lê Phương Nghi dành nhiều tháng luyện kỹ năng trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tại sơ khảo phía Bắc, cô cho biết hồi hộp trong lần đầu tham dự, đồng thời ấn tượng với sự xinh đẹp, tự tin và năng lượng của các thí sinh cùng thi.
Yến Trang tự nhận trước đây nhút nhát. Trước sơ khảo, cô dành gần một năm rèn kỹ năng, sự tự tin và phong thái. Khi ấy, nữ sinh xem cuộc thi là cơ hội nhìn lại bản thân, nhận ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện.
Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006), sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cho biết bắt đầu chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm 2026. Trước ngày sơ khảo, cô gần như không ngủ vì hồi hộp, thức từ 3h sáng để chuẩn bị.
Ở sơ khảo, Khánh Linh đặt mục tiêu vào Top 5. Cô thừa nhận chiều cao không phải lợi thế, xác định cần phát huy tri thức, ngoại ngữ và các kỹ năng khác. Sau phần nhân trắc học, cô cho biết được nhận xét có sống mũi đẹp, làn da sáng và vóc dáng cân đối.
Khép lại hành trình với danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh kể cô từng rất run, lo cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng kết quả. Sau chung kết, cô cho rằng sự cố cũng là cơ hội thể hiện khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh đã rèn luyện trong mùa thi.
Tại họp báo sau đăng quang, Khánh Linh cho biết muốn tiếp tục dự án giáo dục đang theo đuổi. Trong ba năm tới, cô đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao, giúp các em có thêm cơ hội học tập, tiếp cận tri thức.
Đến sơ khảo phía Nam, Lê Phương Nghi là sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở II tại TPHCM, đồng thời là đương kim hoa khôi của trường. Cô có IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật N5. Phương Nghi cho biết muốn thử sức tại cuộc thi đề cao vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam.
Sau chung kết, Phương Nghi cho biết có chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn, tôn trọng đánh giá của ban giám khảo. Cô muốn tiếp tục các dự án môi trường, khuyến khích lối sống bền vững. “Hiện tại, tôi muốn dành thời gian hoàn thành việc học, có tri thức để cống hiến”, Phương Nghi nói.
Theo BTC Hoa hậu Việt Nam và đại diện ban giám khảo, Nguyễn Yến Trang đăng quang nhờ hội tụ nhiều yếu tố, thay vì lợi thế đơn lẻ.