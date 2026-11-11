Nhìn lại Nguyễn Yến Trang trong ngày đầu đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tại sơ khảo phía Bắc, cô cho biết hồi hộp trong lần đầu tham dự, đồng thời ấn tượng với sự xinh đẹp, tự tin và năng lượng của các thí sinh cùng thi.

Yến Trang tự nhận trước đây nhút nhát. Trước sơ khảo, cô dành gần một năm rèn kỹ năng, sự tự tin và phong thái. Khi ấy, nữ sinh xem cuộc thi là cơ hội nhìn lại bản thân, nhận ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện.

“Em mong có thể vào Top 3”, Yến Trang chia sẻ ở sơ khảo, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng hơn là trưởng thành sau cuộc thi. Gia đình biết cô đăng ký nhưng không tạo áp lực thành tích. Cô cho biết yêu thích Hoa hậu Việt Nam bởi tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản.

Tối 7/11 tại Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Chia sẻ về hành trình dự thi, Yến Trang cho biết ước mơ trở thành hoa hậu đã được cô ấp ủ từ nhỏ và có nhiều năm trau dồi kỹ năng.

Tại họp báo sau chung kết, Yến Trang cho biết tôn trọng những ý kiến khác biệt về nhan sắc. Cô hài lòng với diện mạo hiện tại, chưa có dự định phẫu thuật thẩm mỹ. Tân hoa hậu mong khán giả tiếp tục theo dõi quá trình hoàn thiện bản thân và những hoạt động cộng đồng của mình.

Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006), sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cho biết bắt đầu chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm 2026. Trước ngày sơ khảo, cô gần như không ngủ vì hồi hộp, thức từ 3h sáng để chuẩn bị.

Những ngày cận sơ khảo, Khánh Linh tập catwalk, luyện giới thiệu bản thân và làm quen với giày cao gót. Sau phỏng vấn kín, cô tiếc vì thời gian trao đổi ngắn, chưa có dịp thể hiện thêm khả năng hát, nhảy. Cô cho biết mình chỉ được hỏi một câu.

Ở sơ khảo, Khánh Linh đặt mục tiêu vào Top 5. Cô thừa nhận chiều cao không phải lợi thế, xác định cần phát huy tri thức, ngoại ngữ và các kỹ năng khác. Sau phần nhân trắc học, cô cho biết được nhận xét có sống mũi đẹp, làn da sáng và vóc dáng cân đối.

Khép lại hành trình với danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh kể cô từng rất run, lo cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng kết quả. Sau chung kết, cô cho rằng sự cố cũng là cơ hội thể hiện khả năng xử lý tình huống, sự bình tĩnh và bản lĩnh đã rèn luyện trong mùa thi.

Tại họp báo sau đăng quang, Khánh Linh cho biết muốn tiếp tục dự án giáo dục đang theo đuổi. Trong ba năm tới, cô đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao, giúp các em có thêm cơ hội học tập, tiếp cận tri thức.

Đến sơ khảo phía Nam, Lê Phương Nghi là sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở II tại TPHCM, đồng thời là đương kim hoa khôi của trường. Cô có IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật N5. Phương Nghi cho biết muốn thử sức tại cuộc thi đề cao vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ tại sơ khảo, Phương Nghi cho biết đã có kế hoạch rèn kỹ năng giao tiếp chuyên sâu, luyện catwalk nhiều tháng và tìm hiểu các mùa thi trước để chuẩn bị tác phong. Cô đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn thể hiện những điểm mạnh, chinh phục các mục tiêu của bản thân.

Sau khi vào Top 53, Phương Nghi nhận nhiều lời chúc mừng từ gia đình, người thân và bạn bè. Cô cho biết việc trở thành một phần của vòng chung khảo, bắt đầu xuất hiện trên truyền thông khiến bản thân muốn tiếp tục tiến bộ, giữ gìn hình ảnh và cống hiến nhiều hơn.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2, Phương Nghi chia sẻ trước đây cô khá giản dị, thường chỉ dùng một chút son môi. Với danh hiệu mới, cô thấy cần chỉn chu hơn. Người đẹp cũng cho biết cuộc thi mang đến cơ hội kết nối với nhiều người, nhận những lời động viên và sẻ chia.

Sau chung kết, Phương Nghi cho biết có chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn, tôn trọng đánh giá của ban giám khảo. Cô muốn tiếp tục các dự án môi trường, khuyến khích lối sống bền vững. “Hiện tại, tôi muốn dành thời gian hoàn thành việc học, có tri thức để cống hiến”, Phương Nghi nói.