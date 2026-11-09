Hoa hậu Mai Phương gây chú ý sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP. Hải Phòng. Dàn Hoa - Á hậu như: Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Ngọc Hân, Châu Anh, Vân Nhi,... thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Đặc biệt, Hoa hậu Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002, xuất hiện và tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện này.

Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ với thiết kế dạ hội màu đỏ đô, Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí.

Là người đẹp đất cảng nên từ vòng chung khảo, Mai Phương đã có mặt để cổ vũ các thí sinh khi cuộc thi tổ chức tại quê nhà.

Phạm Thị Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002, tỏa sáng trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nói về chất lượng thí sinh Hoa hậu hiện nay, Mai Phương cho rằng quan niệm về nhan sắc, sắc đẹp cũng khác đi theo thời gian. Ngày xưa thí sinh Hoa hậu có thể là cô gái thêu thùa may vá mềm mại mới là đẹp nhưng bây giờ các nữ vận động viên cũng mang một nét đẹp rất khỏe khoắn, bắt kịp xu hướng của thế giới.

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 khi đang là học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World 2002 và vào top 20.

Khoảnh khắc chung khung hình của hai Hoa hậu Việt Nam. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm thi tìm ra tân hoa hậu hội tụ bốn trụ cột.

Hoa hậu Mai Phương (HHVN 2002) rạng ngời khi chung khung hình với Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi. Sau 24 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2002 vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí.