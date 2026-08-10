Bước ngoặt rực rỡ của thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cả nhà họp bàn ‘chiến thuật’ cho con thi hoa hậu

Điểm chung ở họ là sự hồn nhiên của những cô gái vừa bước vào tuổi 18, cùng mong muốn thử sức, học hỏi và trưởng thành qua một hành trình mới.

Với Ngô Hà Anh, quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 đến khá đột ngột. Người đẹp Thái Nguyên chỉ gật đầu khoảng 10 ngày trước vòng sơ khảo.

Không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, Hà Anh chủ yếu tự tập luyện. Cô cũng cùng gia đình bàn bạc xem cần chuẩn bị những gì cho hành trình phía trước.

“Cả nhà họp bàn để cho em lời khuyên, những gì cần chuẩn bị khi bước vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026”, Hà Anh chia sẻ.

Nhan sắc thí sinh Ngô Hà Anh trong trang phục áo dài.

Đến hiện tại, Hà Anh vẫn chưa hết bất ngờ về việc được gọi tên đi tiếp. Sau phần thi, cô từng nghĩ mình sẽ ra về, bởi đây là lần đầu cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp, lại chưa có nhiều kinh nghiệm.

“Khi được gọi tên ở gần cuối danh sách, em rất vui và bất ngờ. Lúc đó em đã có tâm lý chuẩn bị ra về nên không hiểu vì sao mình được chọn”, cô kể.

Hà Anh cho rằng có thể ngoại hình là một trong những yếu tố giúp cô tạo dấu ấn với ban giám khảo. Trong phần nhân trắc học, cô được các bác sĩ nhận xét có gương mặt hài hòa và phúc hậu.

Cô gái 18 tuổi cho hay bản thân còn nhiều thiếu sót. Ở phòng phỏng vấn kín, Hà Anh khá căng thẳng, chưa có nhiều kinh nghiệm nên câu trả lời đôi lúc còn va vấp.

Với một cô gái lần đầu bước vào đấu trường nhan sắc, những ngày chuẩn bị ngắn ngủi trước khi vào nhà chung vì thế cũng là quãng thời gian cô phải nhanh chóng làm quen với nhịp sống mới.

Hà Anh chuẩn bị đồ trang điểm, các vật dụng cá nhân, chú ý ăn uống điều độ và tập luyện vào buổi tối, khoảng 19h đến 21h. Trang phục cũng được cô chuẩn bị giản dị, dự định mượn người thân một đến hai bộ váy.

Mẹ là người đặc biệt đồng hành cùng Hà Anh. Cô cho biết mẹ vui và tự hào khi con gái được đi tiếp, nhưng không khỏi lo lắng cho hành trình phía trước. Bản thân Hà Anh lo nhất là sức chịu đựng của mình chưa tốt, dù sức khỏe hiện tại ổn định.

Cô tự nhận thế mạnh của mình là ngoại hình và sự hiền lành, điều mà những người xung quanh thường nhận xét. Hà Anh mang theo ước mơ riêng là công việc thiết kế.

Trong số những người đẹp Việt Nam, H'Hen Niê là người để lại cho cô ấn tượng đặc biệt. Hà Anh cho biết câu chuyện của H'Hen Niê truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhiều cô gái theo đuổi ước mơ.

‘Không có độ tuổi nào hoàn hảo tuyệt đối để bắt đầu’

Cũng ở tuổi 18, Nguyễn Hải Yến bước vào vòng chung khảo với một tâm thế có phần khác. Nếu Hà Anh còn nhiều bỡ ngỡ và bất ngờ, Hải Yến nhìn cuộc thi như cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn.

Khi nghe tên mình được xướng lên, điều đầu tiên Hải Yến nghĩ đến là bố mẹ. “Em biết để có mặt ở đây, bố mẹ đã luôn âm thầm ủng hộ và tin tưởng em, dù em còn rất trẻ”, cô chia sẻ.

Hải Yến chuẩn bị khoảng 20-25 bộ váy áo cho các hoạt động sinh hoạt, tập luyện, hoạt động chung và những dịp cần ăn mặc chỉn chu

Với Hải Yến, việc được đi tiếp không đơn thuần là vượt qua một vòng thi. Đó còn là khoảnh khắc một cô gái 18 tuổi dám thử sức với một điều mới mẻ.

Cô từng băn khoăn về tuổi của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ, Hải Yến nhận ra không có độ tuổi nào là hoàn hảo tuyệt đối để bắt đầu. Điều quan trọng là sự nghiêm túc, tinh thần học hỏi và khát khao phát triển bản thân.

“Em quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam ngay lúc này vì em muốn thử thách chính mình, muốn được học hỏi từ những chị thí sinh xuất sắc khác và trưởng thành hơn qua hành trình này”, Hải Yến nói.

Cô không cho rằng mình hoàn hảo. Điều Hải Yến mang đến cuộc thi là sự chân thành, tinh thần cầu tiến và nỗ lực nghiêm túc.

Với cô gái 18 tuổi, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp. Đây còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm của một người trẻ.

Trong khoảng thời gian ngắn trước khi bước vào nhà chung, Hải Yến chia việc chuẩn bị thành ba phần: sức khỏe, hình thể và tinh thần.

Mỗi ngày, cô dành khoảng một đến hai tiếng tập gym, đi bộ nhanh hoặc cardio, kết hợp luyện dáng đi, giữ tư thế và catwalk. Về ăn uống, cô ưu tiên đủ chất, hạn chế đồ ngọt, đồ chiên dầu mỡ và nước ngọt, đồng thời uống nhiều nước. Hải Yến không lựa chọn ép cân quá mức.

Trang phục cũng được cô chuẩn bị khá kỹ, với khoảng 20-25 bộ cho các hoạt động sinh hoạt, tập luyện, hoạt động chung và những dịp cần ăn mặc chỉn chu. Tuy nhiên, cô vẫn chú ý đến khả năng tài chính của gia đình, ưu tiên sự phù hợp, gọn gàng và thể hiện cá tính thay vì chạy theo những món đồ đắt tiền.

Ở tuổi 18, Hải Yến nhìn thấy ở mình sự trẻ trung, năng lượng và tinh thần ham học hỏi. Cô hiểu mình có thể chưa có nhiều kinh nghiệm như những thí sinh khác, nhưng đó cũng là lý do cô muốn lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn.

“Tuổi trẻ không phải là lợi thế để chủ quan, mà là động lực để cố gắng và trưởng thành nhanh hơn”, cô nói.