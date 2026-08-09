Nhan sắc dàn thí sinh được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Thí sinh Vũ Hồng Hạnh, sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ. Cô cao 1m71, số đo hình thể 78-59-89 cm. Hồng Hạnh tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Kim Châu cũng là 1 trong 5 thí sinh được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Kim Châu sinh năm 2006, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1m74, số đo hình thể 82-67-96 cm. Người đẹp hiện là sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Văn Hiến.

Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007 đến từ Gia Lai. Cô cao 1m72, số đo hình thể 80-65-97 cm. Ngọc Huyền là Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing 2025, cũng là trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học.

Thí sinh Nguyễn Thị Hoa sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa. Cô giành danh hiệu Miss Hutech 2025. Nguyễn Thị Hoa là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1m72, số đo hình thể 82-66-93 cm.

Giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Tỏa sáng DNTU - DNTU AURA 2026, Mai Thị Yến Nhi cũng là 1 trong 5 thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng Chung khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026. Yến Nhi sinh năm 2006, đến từ Ninh Bình. Cô cao 1m73, số đo hình thể 75-63-92 cm. Cô hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.