Tuyệt đẹp khoảnh khắc tạo dáng của Hồ Ngọc Hà và cháu gái ở Phú Quốc

Hồ Ngọc Hà chia sẻ niềm vui sau chuyến đi Phú Quốc cùng đại gia đình. Với cô, đây không đơn thuần là một chuyến nghỉ dưỡng mà còn là dịp để các thành viên quây quần, dành thời gian bên nhau và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Giữa lịch trình công việc bận rộn, những khoảnh khắc được tận hưởng không khí vui vẻ, cùng người thân trò chuyện, vui chơi và chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống càng trở nên đáng quý. Nữ ca sĩ cũng hào hứng khi nhìn lại hành trình với nhiều trải nghiệm thú vị, tiếng cười và những phút giây ấm áp bên gia đình.

Đặc biệt, trong bộ ảnh này, Hồ Ngọc Hà khoe khéo vẻ đáng yêu của bé Rosa - con gái CEO Lâm Thành Kim.

Không chỉ cưng chiều cặp song sinh Lisa - Leon, bé Rosa cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động chung của gia đình Hồ Ngọc Hà.

Nữ ca sĩ quê Quảng Trị không ngại bày tỏ sự yêu mến với cô bé đáng yêu này.

Trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Hồ Ngọc Hà thực hiện bộ ảnh đẹp cùng bé Rosa.

Cô bé hoàn toàn hợp tác và tạo dáng chuyên nghiệp cùng nữ ca sĩ xinh đẹp.

Ngoài hình ảnh cùng cháu gái cưng, Hồ Ngọc Hà cũng dành cho mình nhiều khoảnh khắc đẹp. Cô muốn ghi lại thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời ở hòn đảo xinh đẹp này.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ. Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.