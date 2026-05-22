Vẻ đẹp nàng thơ của dàn nữ sinh muốn ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

Chiều 21/5, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), thu hút hàng trăm nữ sinh tham gia. Nhiều sinh viên đến từ Đại học Phenikaa và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội với mong muốn tìm hiểu và ghi danh tại cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.

Nhiều nữ sinh lựa chọn áo dài trắng, áo dài pastel nhẹ nhàng khi tham dự sự kiện. Họ gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin.

Giữa khán phòng kín người, nhiều gương mặt nổi bật nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chiều cao, thần thái và sự tự tin khi giao lưu cùng ban tổ chức. Không ít nữ sinh cho biết họ được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ hành trình của Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi - sinh viên Đại học Phenikaa.

Linh Nhi (sinh năm 2007, sinh viên Đại học Phenikaa) chia sẻ cô dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh nói bản thân đặc biệt ấn tượng với Á hậu Vân Nhi bởi hình ảnh tự tin, bản lĩnh và trưởng thành sau cuộc thi.

“Theo em, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn giúp các nữ sinh thay đổi, trưởng thành hơn và có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống”, Linh Nhi nói. Cô cũng kỳ vọng sinh viên Đại học Phenikaa tiếp tục có đại diện vào top 3 tại mùa giải năm nay.

Linh Nhi cho biết cô đang tích cực chuẩn bị để đăng ký tham gia cuộc thi vì xem đây là giấc mơ của nhiều cô gái trẻ.

Trong khi đó, Như Quỳnh - sinh viên Đại học Phenikaa - tự hào khi trường trở thành điểm dừng chân tiếp theo của tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh cho biết cô và bạn bè mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ sinh Phenikaa năng động, tự tin, có thành tích học tập và hoạt động cá nhân nổi bật.

“Á hậu Vân Nhi là sinh viên cùng khoa Du lịch với em. Vân Nhi tự tin và tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2024. Việc Vân Nhi vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 là động lực lớn cho các sinh viên trong trường”, Như Quỳnh chia sẻ.

Theo nhiều nữ sinh, Hoa hậu Việt Nam là nơi để các cô gái thể hiện trí tuệ, tài năng và lòng trắc ẩn, đồng thời giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hơn.

Trải qua gần 40 năm phát triển, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Cuộc thi đã phát hiện nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên cả nước.

Sau thành công của mùa giải 2024 với sự đăng quang của Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp nhan sắc, tri thức, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Đại học Phenikaa được đánh giá là điểm dừng chân đặc biệt của tour tuyển sinh nhờ môi trường đào tạo hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo. Việc Á hậu Vân Nhi đang theo học tại trường càng góp phần tạo cảm hứng cho nhiều nữ sinh mạnh dạn thử sức ở đấu trường nhan sắc.

“Tôi tin rằng trong khán phòng hôm nay có rất nhiều gương mặt sáng giá - những nữ sinh không chỉ xinh đẹp mà còn giàu tri thức, có khát vọng khẳng định bản thân. Ban tổ chức mong muốn các bạn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.