Nhân trắc học tại Hoa hậu Việt Nam: Kiểm tra từng chiếc mũi, nặn từng chiếc cằm

Hành trình tìm kiếm thí sinh của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tại TPHCM tiếp tục diễn ra ở Đại học Tài chính - Marketing ngày 26/2. Trở lại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Ngọc Hằng tiếp tục chia sẻ hành trình thi sắc đẹp đáng nhớ, quá trình trưởng thành của cô gái 22 tuổi.

“Ở độ tuổi 18, chuẩn bị bước sang 19, tôi đi thi hoa hậu. Lúc đó, với tôi mọi thứ đều mới. Khi thi hoa hậu, tôi tự lo, hoàn toàn độc lập khi bước vào môi trường mới. Hành trình tuy khó khăn nhưng giúp tôi trưởng thành rất nhiều”, Ngọc Hằng nói.

Á hậu Ngọc Hằng, Phương Anh chia sẻ, giải đáp thắc mắc của sinh viên về phần thi nhân trắc học ở Hoa hậu Việt Nam.

Ngọc Hằng cho biết cô tự tin hơn sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. “Danh hiệu là bệ phóng giúp tôi có nhiều cơ hội, thể hiện qua việc tôi giành được Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa. Sau đó, tôi tham gia Bước nhảy hoàn vũ và giành danh hiệu Á quân 1. Nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi có nhiều dấu ấn đặc biệt với khán giả”, Ngọc Hằng nói thêm.

Á hậu sinh năm 2003 nói ban đầu cô tự ti, e ngại, nhưng mẹ cô giục con gái nên đi thi hoa hậu. “Mẹ ủng hộ tôi nên thi hoa hậu, không cần con gái đoạt giải. Tôi cũng nhận ra đây là trải nghiệm tuyệt vời, có thêm hành trình trong cuộc sống”.

“Tôi tự đặt câu hỏi nếu mãi ở nhà, tôi có lớn hay không. Đó là lúc tôi thử thách bản thân. Thời khắc viết tên vào hồ sơ, tôi biết mình đã đổi đời”, Ngọc Hằng nói thêm.

Khi chia sẻ giấc mơ trở thành ca sĩ và đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, Ngọc Hằng được thử thách khả năng ca hát. Cô lập tức thể hiện bản hít Trót say từng biểu diễn ở sân khấu chung kết nam vương, hoa hậu. Cả khán phòng bùng nổ khi Á hậu Liên lục địa 2023 hát live ca khúc Mất kết nối của Dương Domic.

Trong phần tiếp theo của buổi giao lưu, Ngọc Hằng chia sẻ vòng thi phỏng vấn kín đầy gắt gao. “Bác sĩ nhân trắc học kiểm tra kỹ, nặn từ cái mũi, kiểm tra cằm, răng, mọi thứ trên cơ thể. Điều đó áp lực nhất. Tuy nhiên, cuộc thi hoa hậu không chỉ tìm cô gái ngoại hình đẹp. Hoa hậu phải có nội tâm, sẵn sàng cho việc chịu được sức nặng của vương miện, tiến đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam”, Ngọc Hằng nói thêm.

Nhiều gương mặt nổi bật xuất hiện tại ngày hội tuyển sinh tại Đại học Tài chính - Marketing.

Ở cuối phần giao lưu, Á hậu Phương Anh đồng tình với Ngọc Hằng rằng nhân trắc học không quyết định tất cả. Phương Anh nói các yếu tố quan trọng khác là năng lượng và profile.

Khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh cố gắng tạo ấn tượng bằng cách chia sẻ rằng biết tiếng Pháp. Sau đó, ban tổ chức đã cho cô cơ hội thuyết trình bằng tiếng Pháp trong chung kết.

"Nếu có tài năng, sự đặc biệt đến từ tri thức, trí tuệ thì các bạn phải cố gắng thể hiện điều đó trước ban giám khảo để mình có thể nổi bật", cô nói.

Sau ba thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tuyển sinh, sắp tới là tại Huế (28/2). Nhiều hoa khôi, á khôi cho biết sẽ ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Loạt thí sinh tiềm năng của cuộc thi sắc đẹp danh giá đang dần lộ diện.