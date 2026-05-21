Pháo thi Miss Grand Vietnam 2026

Thông tin rapper Pháo lần đầu thi hoa hậu thu hút sự chú ý của khán giả với hơn 3.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận trên fanpage ban tổ chức, chỉ sau ít phút đăng tải.

Chia sẻ lý do tham gia Miss Grand Vietnam 2026, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì chưa từng thử sức ở lĩnh vực mới.

"Tôi từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và những giới hạn của bản thân. Nhưng thay vì để điều đó cản bước, tôi chọn thay đổi, học hỏi và phát triển để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế", cô nói.

Khán giả ủng hộ Pháo lần đầu thi hoa hậu. Ảnh: BTC Miss Grand Vietnam

Rapper cũng cho rằng những đánh giá hay hoài nghi có thể trở thành động lực để mỗi người hoàn thiện mình và nắm bắt cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

Nữ rapper sở hữu bản hit "2 Phút Hơn", ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem và nghe trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa toàn cầu trên TikTok. Ca khúc từng lọt bảng xếp hạng Shazam tại nhiều quốc gia và được remix cùng rapper quốc tế Tyga.

Trong hoạt động nghệ thuật, Pháo từng nhận đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021, vào top 5 đề cử "Nữ ca sĩ của năm" năm 2024. Cô cũng tham gia các chương trình như "The Heroes 2022", "Sao Nhập Ngũ 2024" và biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival, Round Festival.

Pháo nói sẽ nỗ lực hết mình trong hành trình này. Ảnh: BTC Miss Grand Vietnam

Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Tuyên Quang. Cô là rapper kiêm ca sĩ, nhạc sĩ, bắt đầu tham gia âm nhạc năm 2018. Pháo tham gia King of Rap 2020 và đoạt ngôi vị Á quân. Năm 2021, cô phát hành ca khúc 2 phút hơn đạt hơn 300 triệu lượt nghe trên YouTube và phủ sóng ở nhiều quốc gia. Cô cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với vai Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành, phát hành hồi đầu năm.

Đây là lần thứ 5 Miss Grand Vietnam được tổ chức, đêm chung kết dự kiện vào tháng 7. Người đẹp đăng quang sẽ kế nhiệm Yến Nhi và thi Miss Grand International 2027 (một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới) vào tháng 11. Ngoài ra, 4 cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và vương miện.