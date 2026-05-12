Cận nhan sắc nữ sinh muốn ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Chiều 11/5, tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động tại Học viện Tài chính, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính - cho biết xem Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ và đang chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi.

Lê Ngọc Trâm (sinh năm 2005) gây ấn tượng với khả năng giao tiếp và IELTS 6.5. Cô khẳng định bản thân đã sẵn sàng nộp hồ sơ và muốn tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Đan Khánh, sinh năm 2007, quê Nghệ An, cho biết cô đã nuôi giấc mơ thi Hoa hậu Việt Nam từ nhỏ. Dù vẫn còn đôi chút e dè, nữ sinh nói bản thân được gia đình động viên và đang cân nhắc nghiêm túc việc đăng ký dự thi sau khi tham dự ngày hội tuyển sinh.

Một trong những gương mặt gây chú ý tại sự kiện là Bùi Đặng Thảo Trang với chiều cao 1,7 m và phong thái tự tin. Thảo Trang cho biết từ nhỏ cô đã được bạn bè gọi bằng biệt danh “Trang Kều” vì vóc dáng cao vượt trội. Nuôi ước mơ thi hoa hậu nhiều năm, nữ sinh tiết lộ đã giảm 6 kg để chuẩn bị hình thể và dự định tiếp tục giảm thêm 5 kg trước vòng sơ khảo.

Nhiều nữ sinh của Đại học Thủy Lợi cũng có mặt tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Học viện Tài chính.

Tại buổi giao lưu, nhiều nữ sinh lần đầu bày tỏ mong muốn ghi danh ở sân chơi nhan sắc lớn nhất cả nước.

Theo nữ sinh Trần Tuệ Hân (sinh năm 2005), điều quan trọng nhất với một thí sinh hoa hậu không chỉ là ngoại hình mà còn là phong thái tự tin, tri thức và khả năng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nhiều sinh viên tham dự cũng cho rằng Hoa hậu Việt Nam là môi trường để giới trẻ học hỏi, tích lũy trải nghiệm và trưởng thành hơn.

Tại buổi tuyển sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban tổ chức thường trực Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ về hành trình gần 4 thập kỷ của Hoa hậu Việt Nam. Theo bà, giữa sự phát triển mạnh của nhiều cuộc thi sắc đẹp, giá trị cốt lõi và sự bền bỉ suốt 38 năm chính là điều làm nên vị thế riêng của cuộc thi.

Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm nhan sắc mà còn hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, có trách nhiệm với cộng đồng và đủ khả năng lan tỏa giá trị Việt ra quốc tế.

Ngày hội tuyển sinh tại Học viện Tài chính mở màn cho chuỗi hoạt động đồng hành của Hoa hậu Việt Nam 2026 tại nhiều trường đại học trên cả nước, nhằm tìm kiếm những gương mặt trẻ hội tụ nhan sắc, tri thức và khát vọng cống hiến.