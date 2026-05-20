Mỹ nhân Gen Z của VTV: Xinh đẹp, đa tài và là cháu dâu NSƯT Chí Trung

Trong bộ phim giờ vàng “Dưới ô cửa sáng đèn” đang phát sóng trên VTV, diễn viên Ngọc Huyền đảm nhận vai Ngọc Vân – cô gái xinh đẹp, thích sống phông bạt, mê sự hào nhoáng và thường xuyên khiến gia đình rơi vào rắc rối tài chính vì tính cách bốc đồng. Đây là dự án thứ hai của nữ diễn viên kể từ khi kết hôn vào đầu năm 2024.

Sự xuất hiện của Ngọc Huyền trong bộ phim mới tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim truyền hình Việt. Trên màn ảnh, cô theo đuổi hình tượng trẻ trung, nhí nhảnh.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, Ngọc Huyền từng là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Cô cũng hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực KOL và mẫu ảnh. Lợi thế ngoại hình, sự tự tin cùng khả năng biến hóa trước ống kính giúp nữ diễn viên sinh năm 1999 sớm tạo được dấu ấn với khán giả.

Tên tuổi Ngọc Huyền gắn liền với nhiều bộ phim giờ vàng như “Thương ngày nắng về”, “Món quà của cha” và “Dịu dàng màu nắng”.

Dù được khen có nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và lợi thế về ngoại hình, cô không tự mãn. Nữ diễn viên luôn chủ động học hỏi từ các tiền bối, đồng nghiệp để hoàn thiện hơn trong diễn xuất.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngọc Huyền cũng nhận được nhiều chú ý. Cô kết hôn với Duy Minh – con trai của nghệ sĩ piano, giảng viên Phạm Quỳnh Trang, em gái ruột NSƯT Chí Trung. Ông ngoại của Duy Minh là NSND Quý Dương, một trong những giọng ca opera tiêu biểu của Việt Nam. Vì vậy, Ngọc Huyền thường được khán giả gọi là “cháu dâu NSƯT Chí Trung”.

Trước danh xưng này, nữ diễn viên cho biết cô không cảm thấy áp lực. Trái lại, Ngọc Huyền thấy đó là cách gọi gần gũi, dễ thương mà khán giả dành cho mình. Cô chia sẻ gia đình chồng sống văn minh, cởi mở và luôn tôn trọng cá tính riêng của các thành viên. Từ ngày kết hôn, cô vẫn giữ được sự sôi nổi, vui vẻ của mình mà không phải thay đổi để làm vừa lòng ai.

Ngoài đời, Ngọc Huyền có phong cách thời trang hiện đại, nữ tính và cuốn hút hơn so với hình ảnh hiền lành thường thấy trên màn ảnh.

Nữ diễn viên yêu thích những thiết kế tôn bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh nổi bật, đặc biệt là váy áo trễ vai.

Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên biến hóa với những set đồ năng động, trẻ trung, vừa cá tính vừa giữ được nét ngọt ngào đặc trưng.

Ở tuổi 27, Ngọc Huyền ngày càng cho thấy sự trưởng thành cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Vừa duy trì hình ảnh một diễn viên trẻ chăm chỉ, vừa cân bằng đời sống hôn nhân, mỹ nhân Gen Z của VTV tiếp tục là cái tên nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả truyền hình.