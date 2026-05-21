Em gái Trấn Thành chăm mặc sexy sau giảm 12 kg

Sau khi siết thành công 12 kg, Uyển Ân ưu tiên trang phục cắt khoét táo bạo, mang tinh thần phóng khoáng tựa các hot girl Âu Mỹ.

Trong chuyến du lịch Phan Thiết, người đẹp 27 tuổi thu hút chú ý khi diện đồ sexy mà năng động. Mẫu áo denim cổ vuông khoe trọn lưng trần và mạn sườn giúp cô khai thác đường cong, sideboob, xương quai xanh cùng làn da trắng mịn.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả thể hiện sự trầm trồ trước màn "lột xác" của Uyển Ân và hỏi xin bí quyết giảm cân hiệu quả.

Với đồ bơi, diễn viên Nhà bà Nữ chọn kiểu áo nhỏ nhắn kết hợp quần tam giác dây mảnh - thiết kế dành cho những cô nàng tự tin tuyệt đối về vóc dáng bản thân.

Thuở mới vào nghề năm 2019, Uyển Ân có vẻ ngoài dễ thương, nhí nhảnh với gương mặt tròn, body hơi mũm mĩm. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, vóc dáng diễn viên Gen Z ngày càng mảnh mai, thon thả. Cô cho biết đã giảm 12 kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn kết hợp tập luyện chăm chỉ.

Bộ sưu tập áo tắm của em gái Trấn Thành có nhiều màu sắc đa dạng, tươi trẻ, khiến từng khung hình thêm nổi bật.

Áo bikini tam giác họa tiết hiện đại được nhận xét là một trong những món đồ "cháy" nhất Uyển Ân từng mặc, áp dụng kèm mốt quần mở cúc phóng khoáng.

Với chiều cao 1,68 m cùng hình thể nuột nà sau giảm cân, nhan sắc 9X chinh phục nhiều phong cách mới mẻ, cá tính. Khuôn mặt cô cũng thanh thoát hơn, thường gợi liên tưởng đến mỹ nhân Trung Quốc Triệu Lộ Tư.

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái út của MC, đạo diễn Trấn Thành. Cô bén duyên với nghề từ năm 18 tuổi qua vai diễn đầu tay trong web drama học đường Cô gái đến từ bên kia.

Năm 2019, người đẹp gia nhập showbiz Việt khi đóng phim điện ảnh đầu tiên cùng chị dâu - ca sĩ Hari Won - trong Oppa, phiền quá nha. Cơ hội đến với Uyển Ân khi tham gia web drama Bố già do Trấn Thành sản xuất, ra mắt năm 2020. Mùa Tết 2023, vai diễn trong phim Nhà bà Nữ của anh trai giúp cô lần đầu được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam 2023.