Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, Bùi Bích Phương và hành trình gần 40 năm cống hiến hết mình cho lĩnh vực giáo dục

Đã 38 năm kể từ khoảnh khắc đăng quang, Bùi Bích Phương được biết đến là "Hoa hậu Việt Nam" đầu tiên (tên gọi trước đó của cuộc thi nhan sắc quốc gia này là "Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong").

Hoa hậu Bùi Bích Phương (sinh năm 1971) tại Hà Nội, có cha là cố nghệ sĩ Bùi Đức Minh. Đến nay, cô vẫn được nhắc đến như biểu tượng nhan sắc của thập niên 1980 - 1990. Thời điểm đăng quang, Bùi Bích Phương dù chỉ cao 1,58m nhưng lại tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ đáng nể, cùng sự duyên dáng trong ứng xử.

Trong một chia sẻ về năm dự thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, Bùi Bích Phương kể rằng, khi xuất hiện trong phần thi bikini, các cô gái đều rất ngại ngùng. Thời điểm đó, việc trình diễn bikini trước đám đông là một điều rất độc đáo. Do vậy, các thí sinh đều có phần hồi hộp và e ngại. Cô chính là người xung phong bước ra trình diễn và quay vào cánh gà để động viên các thí sinh khác cùng cố gắng hoàn thành phần thi đặc biệt này.

Năm đó, Bùi Bích Phương còn gây ấn tượng khi đang theo học tại trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Cô thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn. Chưa kể, "nàng Hậu" còn giao tiếp được bằng tiếng Trung và tiếng Pháp. Cùng với sự tự tin và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, Bùi Bích Phương đã xuất sắc lên ngôi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1988.

Sau danh hiệu sắc đẹp cao quý toàn quốc đó, cuộc sống của cô gái Bùi Bích Phương đã thay đổi ​hoàn toàn. Cô được mọi người biết đến rộng rãi nên học cách chăm chút cho vẻ ngoài mỗi khi xuất hiện. Trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên nên công chúng càng quan tâm lẫn tò mò về cuộc sống của Bùi Bích Phương.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Bùi Bích Phương ưu tiên chọn con đường học vấn. Năm 1994, "nàng Hậu" giành học bổng sang Hàn Quốc và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường ĐH Seoul. Từ đó đến nay, cô dành tâm huyết cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục, vốn là điều mà Bùi Bích Phương luôn theo đuổi từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Không chỉ đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Hoa hậu Bùi Bích Phương còn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn cùng Tiến sĩ Vũ Thiệu Giang và là mẹ của hai con. Tuy vậy, cô hạn chế chia sẻ về gia đình, muốn giữ cho các thành viên sự riêng tư.

Cho đến nay, Bùi Bích Phương cũng là Hoa hậu ngồi ghế ban giám khảo nhiều nhất tại các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ trước đến giờ. Trong đó, có các kỳ thi năm 2008 chọn ra Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, kỳ thi năm 2012 tìm ra Hoa hậu Đặng Thu Thảo và mùa thi năm 2018 chọn ra Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Sau gần 40 năm đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn giữ được danh tiếng bền bỉ, nối dài thành công của các cô gái thuộc "nhà chung" Hoa hậu Việt Nam. Năm nay, cuộc thi chính thức khởi động tuyển sinh ở nhiều trường đại học, cựu Hoa hậu lại được nhắc đến như một vị giám khảo đặc biệt qua các mùa thi. Với bề dày thành tích lẫn kinh nghiệm, Bùi Bích Phương liệu có quay lại ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?