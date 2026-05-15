Hoa hậu Hà Trúc Linh thay đổi phong cách trước khi hết nhiệm kỳ

Xuất hiện tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh gây ấn tượng với phong cách mới mẻ. Người đẹp chọn cách trang điểm hiện đại với điểm nhấn là đôi mắt sắc sảo. Cô làm mới bản thân khi diện thiết kế váy dạ hội đính kết trên chất liệu xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ. Nhiều khán giả nhận xét Hà Trúc Linh có sự phá cách ấn tượng so với hình ảnh thường thấy.

Những thay đổi của Hà Trúc Linh nhận phản ứng tích cực của khán giả. Các fan sắc đẹp bày tỏ mong chờ được nhìn thấy khía cạnh mới của Hà Trúc Linh sau nửa năm đương nhiệm.

Gần đây, Hà Trúc Linh liên tục làm mới bản thân khi thử nghiệm nhiều phong cách. Trước đây, cô gắn liền với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Việc thay đổi về cách trang điểm, làm tóc, váy áo giúp người đẹp tạo nên sự mới mẻ trong mắt công chúng thay vì bó buộc vào hình ảnh quen thuộc.

Với nước da ngăm cá tính cùng chiều cao ấn tượng và số đo ba vòng cân đối, Hà Trúc Linh được nhận xét phù hợp hình ảnh sắc sảo, hiện đại.

Bản thân Hà Trúc Linh cho biết cô cũng đang thử nghiệm để làm mới bản thân.

Trúc Linh cho rằng khi mùa giải mới của Hoa hậu Việt Nam được khởi động, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình, mỗi cá nhân cũng cần thay đổi để thích nghi.

“Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ”, cô nói. Với cô, việc liên tục làm mới bản thân là cách để tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Sau đăng quang, Trúc Linh ghi nhận sự thay đổi rõ rệt cả về diện mạo lẫn tư duy. Từ hình ảnh nữ sinh còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần trở thành cô gái tự tin, bản lĩnh.

Cô cho rằng sự thay đổi này không đến một cách tự nhiên, mà là kết quả của cả quá trình rèn luyện. “Sự tự tin của tôi là kết quả của hành trình học tập và đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam là ngôi nhà giúp tôi hoàn thiện bản thân”, cô nói.

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. So với những người tiền nhiệm, cô là hoa hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất, khoảng một năm 3 tháng. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô không đánh giá hành trình của mình bằng thời gian.

"Với tôi, nhiệm kỳ được đo bằng hành động và những gì mình làm được”, cô chia sẻ. Trong khoảng thời gian không dài, điều cô trân trọng nhất là những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành, học cách nhìn lại chính mình và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh việc tích cực thay đổi hình ảnh để tạo dấu ấn trong lòng công chúng, Trúc Linh dành sự quan tâm lớn cho việc học.

“Càng học, tôi càng nhận ra mình còn thiếu nhiều điều. Việc học giúp tôi mở rộng kiến thức và hoàn thiện bản thân”, cô bày tỏ.

Trong những tháng nhiệm kỳ cuối cùng, Hà Trúc Linh bày tỏ sự háo hức được chào đón người kế nhiệm để cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.