Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Đại diện Costa Rica - Fiorella Araya đang được nhận định là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Người đẹp 23 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, vận động viên bóng chuyền và hiện là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Y sinh.

Mục tiêu của Fiorella Araya là học chuyên sâu về y học, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Người đẹp Brazil - Lara Marina là ứng viên nặng ký của khu vực châu Mỹ. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m. Lara có bằng Kỹ thuật Quản trị Kinh doanh từ Viện Liên bang Espirito Santo (IFES) và hiện theo học ngành Quảng cáo và Quan hệ Công chúng tại Đại học Liên bang.

Xuất thân từ vùng nông thôn, Lara mang đến đấu trường quốc gia hình ảnh người phụ nữ tin tưởng vào sự chuyển đổi tích cực thông qua học tập, nỗ lực không ngừng và trân trọng cội nguồn của mình. Tại quê nhà Espirito Santo, cô là người dẫn chương trình của Pro-Regenerar - một sáng kiến nhằm phổ biến thông tin về ung thư vú thông qua những câu chuyện ngoài đời thực của phụ nữ.

Đại diện Tây Ban Nha - Nelly Maryniuk là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Người đẹp 20 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m. Cô là người mẫu, trợ lý bán hàng và đang theo học tiếp viên hàng không.

Nelly Maryniuk cùng gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống vào năm 2015 do các xung đột chính trị ở Ukraine. Người đẹp có khả năng nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Cô có sở thích đọc sách, học ngoại ngữ và tập thể dục. Hiện người đẹp tích cực rèn luyện các kỹ năng về giao tiếp, catwalk để đến với đấu trường quốc tế.

Đại diện Curacao - Veronica Pichardo là thí sinh tiềm năng khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp và có bằng cử nhân ngành Luật.

Người đẹp Curacao có vẻ đẹp cá tính, nóng bỏng đậm chất Latinh.

Đại diện Philippines - Katrina Llegado là ứng viên nổi bật của châu Á. Người đẹp 28 tuổi, có chiều cao ấn tượng cùng vẻ đẹp lai hiện đại. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính tại Đại học De La Salle.

Llegado có thành tích sắc đẹp ấn tượng. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2019 và giành danh hiệu Nữ hoàng Mỹ Latinh Philippines 2019. Cô đại diện cho Philippines tại cuộc thi Nữ hoàng Mỹ Latinh 2019 và giành vị trí á hậu 5. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 và giành vị trí á hậu 2. Cô tiếp tục tham gia cuộc thi vào năm 2025 và lọt vào top 6.

Đại diện Venezuela - Silvia Maestre gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp sinh năm 1998 đã tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội.

Silvia Maestre có sự nghiệp thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng dự thi Miss World Venezuela, Miss International Venezuela trước khi đăng quang Miss Supranational Venezuela. Người đẹp theo đuổi các dự án giáo dục, xã hội tập trung vào đối tượng là trẻ em nghèo.

Đại diện Cộng hòa Czech - Karolína Gorylová là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Cô 26 tuổi, có vẻ đẹp ngọt ngào và thanh lịch. Trước đó, Karolína Gorylová tham dự cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Czech 2025 và lọt vào top 5 chung cuộc.

Với vẻ đẹp như búp bê, Karolína Gorylová được đánh giá là một trong những gương mặt xinh đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Czech là người đẹp Michaela Macháčková đã lọt vào top 12 chung cuộc.

Đại diện Anh - Niamh Taylor là ứng viên nổi bật của châu Âu. Cô 27 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô gây chú ý khi có quan hệ họ hàng với Công nương Diana.

Niamh ủng hộ nhiều hoạt động từ thiện, quyên góp hàng trăm vật phẩm cho tổ chức Mind, Variety và nhà tạm trú dành cho phụ nữ địa phương, gây quỹ được 8.000 bảng Anh cho mục đích từ thiện.