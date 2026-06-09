Vẻ đẹp dịu dàng chuẩn người đẹp Hà thành xưa của NSƯT Lê Vi

NSƯT Lê Vi mới đây đã chia sẻ về niềm vui chồng chị đã trở thành Thị trường thành phố nơi chị đang sinh sống. Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về niềm vui này, nữ nghệ sĩ gạo cội nói: "Một người khi có đủ đức thì vận may sẽ tự đến và chồng tôi là người như vậy. Điều mà tôi quan tâm là anh phải sống sao cho đúng với trách nhiệm của mình, phải bảo vệ những người dân đã tin tưởng mình và không được phép làm những gì trái với đạo lý, nếu không thì sẽ mất đức. Đó mới là điều khiến tôi bận tâm và tôi sẽ luôn song hành cùng anh. Tôi vẫn hay trêu chồng là "ra ngoài dù anh là ai nhưng khi về nhà thì vẫn chỉ là cấp dưới của vợ thôi".

Tin vui của NSƯT Lê Vi nhận được nhiều lời chúc mừng của khán giả trong nước. Khi nhắc về chị, người ta lại nhớ về nữ nghệ sĩ có vẻ đẹp đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. NSƯT Lê Vi dù rời xa quê hương nhưng hầu như năm nào chị cũng từ Pháp trở về thăm gia đình ở Hà Nội.

Khi trở lại quê hương, NSƯT Lê Vi đã hạnh phúc ghi lại những khoảnh khắc bình yên và ấm áp ở nơi đây.

Được biết, khi ở Hà Nội, NSƯT Lê Vi cũng có một tổ ấm ở Phú Thượng. Lúc mẹ chị - NSƯT Lê Mai còn khỏe thường chăm sóc và trông coi ngôi nhà cho con gái.

Trở về Hà Nội, với chốn bình yên, NSƯT Lê Vi thoải mái như ở trong vòng tay của mẹ. Mỗi khoảnh khắc nhỏ đều đong đầy kỷ niệm.

NSƯT Lê Vi gọi mẹ - NSƯT Lê Mai là "em bé", bởi giờ đây, bà đã "quên quên, nhớ nhớ" như một đứa trẻ. NSƯT Lê Vi kể lúc chị ở bên thì nhớ ra con gái nhưng lúc chị về Pháp thì lại quên mất và không còn nhớ ra ai.

Điều khiến NSƯT Lê Vi toại nguyện trong chuyến trở về thăm quê vào dịp Tết là cả 3 chị em đã đưa NSƯT Lê Mai đi du lịch được khắp các tỉnh miền Trung. Cả 3 nữ nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc, thời gian gắn bó ôn lại những kỉ niệm cùng nhau.

Đến lúc chia tay trở về Pháp, NSƯT Lê Vi xúc động khi mẹ chân yếu nhưng vẫn đưa con gái ra xe để vẫy chào. Điều chị vui và an tâm là sau đó bà quên hết mọi việc để "bớt nhớ" và vẫn "ăn ngon, ngủ kỹ như tiên".