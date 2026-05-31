Bí quyết giúp Hoa hậu Hong Kong trẻ mãi không già

Năm 1977, ở tuổi 19, Chu Linh Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và xuất sắc giành cả hai danh hiệu Hoa hậu ảnh cùng Hoa hậu Hong Kong. Bà trở thành người đẹp đầu tiên giành cú đúp danh hiệu này và được truyền thông ca ngợi là "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất".

Sau khi đăng quang, bà bén duyên cùng đại gia Hoắc Chấn Đình và kết hôn vào năm 1978, trở thành con dâu của gia tộc họ Hoắc danh giá. Bà lần lượt sinh ba người con trai và sau này trở thành mẹ chồng của "Nữ hoàng nhảy cầu" Quách Tinh Tinh.

Năm 2004, Chu Linh Linh chấm dứt cuộc hôn nhân hào môn, chấp nhận ra đi tay trắng. Sau đó, truyền thông đưa tin bà hẹn hò với đại gia La Khang Thụy. Cả hai âm thầm kết hôn vào năm 2008 và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến nay. Giờ đây, ở tuổi 67, hoa hậu Hong Kong năm nào vẫn giữ được phong thái thanh lịch, độc lập và nhan sắc vượt thời gian nhờ vào phương pháp tiếp cận toàn diện, kết hợp hài hòa giữa chế độ ăn uống, vận động và tinh thần.

Chu Linh Linh khi đăng quang hoa hậu (trái) và hiện tại. Ảnh: Imaginechina

Nhiều người nghĩ rằng để giữ dáng, Chu Linh Linh phải ăn uống đạm bạc và kiêng khem. Tuy nhiên, bà từng chia sẻ trên truyền thông rằng không cố tình ăn uống khắt khe. Bà có thể ăn bất cứ món gì và đặc biệt thích ẩm thực phương Tây, Nhật Bản. Bí quyết của bà nằm ở sự "điều độ" và "cân bằng", thích gì ăn nấy nhưng không bao giờ ăn quá nhiều. Chính tâm lý ăn uống thoải mái, không áp lực này đã giúp bà luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Theo Sohu, Chu Linh Linh áp dụng nghiêm ngặt "nguyên tắc cầu vồng" (ăn đa dạng các loại rau củ quả nhiều màu sắc) trong thực đơn hàng ngày. Các bữa ăn của bà luôn thanh nhẹ, giàu dưỡng chất, với mỗi món ăn đều đóng vai trò như một phương thuốc tự nhiên cho sức khỏe và nhan sắc. Bà khởi đầu ngày mới bằng món salad bơ trộn các loại hạt giàu axit béo chưa bão hòa, có khả năng hạ thấp lượng cholesterol xấu và duy trì độ đàn hồi dẻo dai cho hệ mạch máu.

Đến bữa trưa, thực đơn của bà chuyển sang món cá hấp đi kèm rau củ theo mùa nhằm cung cấp nguồn protein lành tính, dễ hấp thụ cho cơ thể. Thay vì chọn các món bánh ngọt nhiều đường cho bữa xế chiều, cựu Hoa hậu lại ưu ái món canh mộc nhĩ trắng hạt sen thanh mát. Một nhĩ trắng vốn được mệnh danh là "tổ yến của người nghèo" nhờ sở hữu hàm lượng dưỡng chất dồi dào có khả năng cấp ẩm sâu, khóa nước dưới da và giữ cho cấu trúc da luôn săn chắc, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ do tuổi tác.

Cùng với làn da rạng rỡ, Linh Linh còn duy trì được vóc dáng thon gọn nhờ niềm đam mê đặc biệt với bộ môn cầu lông. Bà tiết lộ mình là một "tín đồ" đích thực của môn thể thao này, đến mức chỉ cần ngừng ra sân vài tháng là cơ thể, chân tay sẽ có cảm giác trì trệ và khô ráp.

Cầu lông chính là một hình thức tập luyện cường độ cao ngắt quãng, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc tăng cường các nhóm cơ cốt lõi, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp khí huyết lưu thông để nuôi dưỡng làn da hồng hào, đồng thời cải thiện mạnh mẽ sức khỏe tim mạch.

Cựu hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh và người chồng hiện tại. Ảnh: Imaginechina

Các nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng việc kiên trì theo đuổi các môn thể thao dùng vợt như cầu lông có thể làm giảm tới 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và đây chính là chìa khóa vàng giúp cựu Hoa hậu Hong Kong sở hữu thể chất dẻo dai cùng một cấu trúc cơ da săn chắc bất chấp thời gian.

Là người yêu thích các hoạt động ngoài trời, Chu Linh Linh còn gắn bó với bộ môn nhiếp ảnh trong hơn 30 năm qua và từng tổ chức nhiều triển lãm ảnh cá nhân. Bà thừa nhận nhiếp ảnh là một sở thích ích kỷ nhưng đầy giá trị, bởi nó đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối để tìm kiếm những góc nhìn và thẩm mỹ độc đáo trong từng khung cảnh, từ đó giải tỏa hoàn toàn căng thẳng và rèn luyện trí não. Đồng thời, việc mang vác các thiết bị máy ảnh trong mỗi chuyến đi cũng vô tình trở thành một bài tập thể dục nhịp điệu hiệu quả.

Chu Linh Linh tin rằng sự đủ đầy và hạnh phúc trong tâm hồn mới là sản phẩm dưỡng nhan tự nhiên nhất, vượt trội hơn mọi phương pháp chăm sóc từ bên ngoài. Chỉ cần giữ được một tâm thế bình thản và an yên, mỗi người đều có thể duy trì trạng thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng để đối mặt với những áp lực trong cuộc sống cũng như tiến trình lão hóa tự nhiên.