Nghệ sĩ Lê Mai ở tuổi U90 cùng 3 con gái là mỹ nhân nức tiếng Hà thành

Sân khấu là niềm đam mê gắn với cuộc đời bà

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Mai sinh năm 1938 tại thành phố cảng Hải Phòng. Bà là con gái của nhà thơ – nhà viết kịch Lê Đại Thanh, người từng hoạt động trong Đoàn kịch Trung ương – tiền thân của Nhà hát Kịch Việt Nam cùng thời với những tên tuổi lớn như Thế Lữ và Song Kim. Ngoài công việc sáng tác, ông còn là giáo viên, từng dạy nhiều học trò nổi tiếng như nhà văn Nguyên Hồng, nhà văn Nam Cao hay Trung tướng Bằng Giang.

Mẹ của NSƯT Lê Mai - bà Đinh Ngọc Anh là con gái một nhà tư sản đất Cảng, từng là diễn viên trong đoàn kịch Gió Biển. Hai người em trai của NSƯT Lê Mai cũng tiếp nối truyền thống gia đình: Họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn - NSND Lê Chức.

Nghệ sĩ Lê Mai năm 17 tuổi. (Ảnh: NVCC).

NSƯT Lê Mai lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ bé, bà đã được tiếp xúc với thơ văn, kịch nghệ và các nghệ sĩ lớn. Từ đây, sân khấu trở thành niềm đam mê mãnh liệt, được nuôi dưỡng trong nhiều năm trời và dần gắn với cuộc đời của bà.

Nghệ sĩ Lê Mai và các con gái khi còn trẻ. Ảnh: Internet.

Năm 1954, bà cùng cha ra Hà Nội, bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tại Đoàn kịch Trung ương dưới sự dẫn dắt của nhà văn – nhà viết kịch Học Phi. Sau này, bà chuyển về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Trong sự nghiệp sân khấu, bà để lại dấu ấn qua nhiều vở diễn như Chuyện những người du kích, Đồng mía, Đêm tháng bảy, Hà Nội đầu năm 46, Tiền tuyến gọi,...

Nghệ sĩ Lê Mai. Ảnh: Internet.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, nghệ sĩ Lê Mai còn xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hoa đắng, Hoàng hôn dang dở, Nhà có nhiều cửa sổ, Bà nội không ăn pizza...

Ba cô con gái tài sắc vẹn toàn

Về đời tư, bà kết hôn với NSND Trần Tiến – một tên tuổi lớn của sân khấu Việt. Tuy vậy, cuộc sống riêng của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai gặp nhiều sóng gió. Họ chia tay nhau và ông đã qua đời cách đây vài năm. Ông bà có với nhau 3 người con gái - 3 nữ nghệ sĩ tài danh chính là kết tinh đẹp đẽ của một cuộc hôn nhân nghệ thuật.

Nhưng đằng sau sự nghiệp vẻ vang ấy là quãng thời gian không ít gian truân bởi bà phải lo toan cuộc sống, gồng gánh kinh tế nuôi dạy ba con gái giữa thời kỳ khó khăn. Đồng lương ít ỏi của một diễn viên kịch khi đó buộc bà phải tằn tiện, làm thêm nhiều việc, hi sinh mọi nhu cầu cá nhân để chăm lo cho gia đình.

NSND Trần Tiến và 3 con gái.

NSND Lê Mai hạnh phúc bên 3 con gái Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi.

Và các con đã không phụ công lao của nghệ sĩ Lê Mai, cả ba cô con gái lớn lên đều xinh đẹp và thành đạt, trở thành những nghệ sĩ có tiếng.

Người con gái cả là NSƯT Lê Vân, sinh năm 1958, từ một diễn viên múa, đã khẳng định vị trí vững chắc trong điện ảnh với những vai diễn để đời: Duyên trong Bao giờ cho đến tháng 10, chị Dậu trong Chị Dậu, Ló trong Thương nhớ đồng quê… Vai diễn trong Bao giờ cho đến tháng 10 đã mang về cho chị giải Bông Sen Vàng năm 1985.

NSƯT Lê Vân.

Tháng 10 năm 2006, Lê Vân phát hành tự truyện Lê Vân, yêu và sống - một cuốn sách gây tiếng vang song cũng tranh cãi, kể lại chân thực về cuộc đời và gia đình nghệ sĩ của mình.

Người con thứ là NSND Lê Khanh, sinh năm 1963, một trong số ít nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi. Với một sự nghiệp đồ sộ ở cả sân khấu lẫn điện ảnh, Lê Khanh ghi dấu ấn với các vai diễn đa dạng: Juliet trong Romeo và Juliet, Desdemona trong Othello, Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc... Trên màn ảnh, chị cũng gây tiếng vang với các vai trong Mùa hè chiều thẳng đứng, Điều anh chưa kịp nói, Gái già lắm chiêu...

NSND Lê Khanh vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật.

Lê Khanh là người duy nhất trong 3 chị em còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở tuổi ngoài 60, liên tục xuất hiện trong các gameshow, phim điện ảnh mới và đóng vai trò huấn luyện, cố vấn cho nhiều chương trình nghệ thuật. Chồng chị - đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh cũng vẫn miệt mài theo nghệ thuật.

NSƯT Lê Vi (bìa trái) và chị gái - NSND Lê Khanh.

Người con út là NSƯT Lê Vi tuy kín tiếng hơn hai chị nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Vai diễn trong Cây bạch đàn vô danh (1996) đã giúp chị giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm đó.

3 chị em nổi danh làng nghệ thuật: NSND Lê Khanh - NSƯT Lê Vân - NSƯT Lê Vi. Ảnh: FBNV.

"Tôi nghĩ mình may mắn khi có 3 người con trưởng thành như vậy. Các con muốn làm gì cũng được, miễn là chúng thấy vui là mình cũng vui", NSƯT Lê Mai chia sẻ.

Năm 2023, nghệ sĩ Lê Mai được vinh danh với danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Cùng đợt, em trai bà, NSƯT Lê Chức cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Gia đình nghệ sĩ Lê Mai trở thành một trong những gia đình hiếm hoi của Việt Nam có truyền thống nghệ thuật vẫn được gìn giữ, phát triển và lan tỏa.