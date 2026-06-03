Phanh Lee không quan tâm cân nặng khi giảm mỡ

Phanh Lee gần đây nhận nhiều lời khen cho vóc dáng ngày càng mảnh mai khi tích cực khoe street style sành điệu trên trang cá nhân. "Body vạn người mê", "Không thể tin cô ấy đã có hai con", "Nhan sắc này mãi là nàng thơ"..., một số bình luận về sắc vóc của bà mẹ hai con.

Phanh Lee khoe sắc vóc sau ba tháng giảm mỡ.

Chia sẻ bí quyết để có ngoại hình hiện tại, diễn viên Ghét thì yêu thôi nói cô thấy mình có thay đổi rõ rệt sau vài tháng bắt đầu hành trình "gọt dáng". Phanh Lee theo đuổi chế độ ăn ít tinh bột, gần như cắt hoàn toàn các món có nước dùng như bún, phở, miến ra khỏi chế độ ăn. Cô còn hạn chế đồ ngọt, cắt bỏ thói quen uống trà sữa và ăn bánh ngọt. Mỗi tuần, Phanh Lee chỉ dành 2-3 bữa "ăn xả" để thoải mái ăn những món mình thích.

Bên cạnh chế độ ăn uống, diễn viên còn chăm chỉ luyện tập. Không có thời gian đến phòng gym, cô tự tập với tạ nhẹ, dây kháng lực bốn buổi và hai buổi cardio mỗi tuần tại nhà. Theo Phanh Lee, kháng lực kết hợp với cardio giúp cơ thể tiêu bớt mỡ nhưng vẫn giữ được đường cong gợi cảm. "Nếu chỉ tập trung cardio để giảm mỡ, phụ nữ có thể gầy nhanh nhưng body dễ lỏng lẻo, kém săn chắc. Nếu chỉ tập kháng lực, thiếu cardio thì cơ thể trông sẽ thô hơn. Vì thế, tôi tìm cách cân bằng và tự lên kế hoạch phù hợp cho nhu cầu", diễn viên mô tả.

Phanh Lee cho hay việc giảm mỡ ở tuổi 36 khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước 30. Tháng đầu tiên của hành trình, cô đôi khi chán nản vì thường xuyên thấy thèm ăn và thấy cơ thể gần như không có gì thay đổi dù bản thân rất cố gắng. Đến tháng thứ hai và thứ ba, cô dần cảm nhận thành quả khi cơ thể săn chắc hơn, mặc quần áo cũng đẹp hơn nên có thêm động lực.

Phanh Lee diện crop-top trắng kén dáng, khoe vòng hai thon thả khi xuống phố cafe cùng bạn bè.

Muốn tập trung vào giảm mỡ nên Phanh Lee hoàn toàn không quan tâm cân nặng. Cô thích cảm nhận sự thay đổi dần dần của cơ thể sau thời gian chăm chỉ luyện tập kết hợp điều chỉnh chế độ ăn, thay vì mỗi ngày đều leo lên cân để kiểm tra. Vì không ám ảnh cân nặng, cô không thấy áp lực trong quá trình "gọt dáng". Theo Phanh Lee, trọng lượng không có nhiều ý nghĩa vì khi tăng cơ, con số cũng có thể tăng theo nhưng vóc dáng vẫn săn chắc hơn.

Nhờ giảm mỡ thành công, Phanh Lee tự tin hơn khi diện trang phục tôn dáng mỗi lần xuống phố cùng bạn bè. Cô thường phối áo thun với quần jean phong cách trẻ trung, năng động và dùng trang sức vintage làm điểm nhấn.

Từ ngày kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, Phanh Lee tạm dừng sự nghiệp đóng phim để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Cô sinh liên tiếp hai con Sochu và Sake vào các năm 2022 và 2023.

Phanh Lee sinh năm 1990, được biết đến với các phim "Mátxcơva mùa thay lá" và "Ghét thì yêu thôi".

Ông xã Phanh Lee là doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Anh từng tổng giám đốc một công ty xây dựng và là chủ đầu tư của khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Tôn trọng ý muốn của bạn đời, cô không bao giờ để lộ gương mặt anh trên trang cá nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng một số khoảnh khắc hai vợ chồng đi chơi cùng các con.

Phanh Lee tên thật Lê Phương Anh, sinh năm 1990, từng học Mỹ thuật - Công nghiệp trước khi bén duyên phim ảnh với các phim Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi...