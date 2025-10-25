2 người mẹ 'đẹp, nổi tiếng và lạ lùng' của NSND Thanh Lam và NSND Lê Khanh

NSƯT Thanh Hương: Tài hoa một thời và tuổi già sang chảnh

Sinh ra trong một gia đình trí thức, Thanh Hương sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bà theo học Nhạc viện Hà Nội, trở thành nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng.

NSƯT Thanh Hương.

Trong ký ức nhiều người, NSƯT Thanh Hương còn được nhắc đến như "người tri âm" của cố nhạc sĩ Thuận Yến - tác giả những ca khúc bất hủ như Chia tay hoàng hôn, Khát vọng, Màu hoa đỏ… Khi ông chuyên tâm sáng tác, bà lặng lẽ đứng sau làm điểm tựa. Bà tần tảo lao động nghệ thuật, nuôi sống gia đình bằng chính nghề nghiệp của mình để chồng có thể sáng tác trong yên bình. Chính sự hy sinh lặng lẽ ấy đã góp phần tạo ra cho nhạc sĩ Thuận Yến một gia tài âm nhạc đồ sộ đi cùng năm tháng.

Không chỉ là nghệ sĩ đàn tranh, bà còn ngâm thơ rất hay và truyền cảm. Chính từ nền tảng ấy, bà đã truyền cho con gái Thanh Lam những nốt nhạc đầu tiên, đặt viên gạch nền móng cho hành trình trở thành một trong những diva của nhạc Việt.

Diva Thanh Lam từng chia sẻ học được từ mẹ sự tinh tế trong âm nhạc và sự kiên định trong cuộc sống. Dù trong gia đình có những lúc sóng gió, bà vẫn luôn giữ vai trò kết nối, dung hòa, tạo nên nề nếp cho các con.

Tận hưởng tuổi già nhiều niềm vui

Sau khi nhạc sĩ Thuận Yến qua đời, NSƯT Thanh Hương sống trong căn nhà đầy kỷ niệm. Tuổi già của bà không gắn với sự cô quạnh mà ngập tràn tiếng đàn, tiếng hát.

Bà từng chia sẻ: "Cây đàn tranh đã đi cùng tôi cả đời, là niềm vui và cũng là chỗ dựa trong những năm tháng tuổi già". Có lẽ bởi thế, mỗi khi xuất hiện, bà vẫn toát lên nét thanh xuân, trẻ trung trong tâm hồn, khiến khán giả cảm nhận được tình yêu nghệ thuật bất tận.

Không thường xuyên xuất hiện trên sân khấu nhưng bà vẫn là điểm tựa tinh thần cho con cháu. Trong những chương trình âm nhạc của Thanh Lam, công chúng luôn thấy bóng dáng người mẹ ở cánh gà sân khấu, ngoài đời bà thường xuyên ngâm thơ.

Bà từng tâm sự, niềm vui lớn nhất của tuổi già chính là được quây quần bên con cháu, cảm nhận sự gắn bó và tình thương. Với bà, hạnh phúc giản dị nằm ở những bữa cơm sum vầy, ở khoảnh khắc cùng con cháu đàn hát hay những chuyến dã ngoại rộn vang tiếng cười...

Ở tuổi U90, NSƯT Thanh Hương được các con cháu gọi là "cây hài nhân dân" bởi cách kể chuyện và sự lạc quan hiếm có.

Đặc biệt, NSƯT Thanh Hương vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự tươi trẻ, hồn nhiên. Mỗi sáng, khi ra khỏi nhà, bà thường trang điểm cẩn thận. NSƯT Thanh Hương vẫn hài hước nói với con cháu: "Trang điểm tới hơi thở cuối cùng, có chết cũng phải làm con ma xinh đẹp".

Nữ nghệ sĩ đàn tranh đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, vẫn đam mê chụp ảnh đưa lên trang cá nhân.

"Tuổi già không phải là khoảng lặng buồn bã mà là quãng đời đáng trân trọng, ngập tràn niềm vui và tình yêu thương. Sống nhẹ nhàng, giữ tâm hồn trẻ trung để mỗi ngày trôi qua đều là một niềm vui", bà tâm sự.

NSƯT Lê Mai - hôn nhân lận đận, tuổi già hạnh phúc bên các con

Ở tuổi gần 90, NSƯT Lê Mai - mẹ của 3 nữ nghệ sĩ nổi tiếng NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi vẫn giữ cho mình một phong thái tươi tắn, nhanh nhẹn và tâm hồn trẻ trung. Cuộc đời bà trải qua không ít sóng gió nhưng khi nhìn lại, người nghệ sĩ gạo cội ấy chỉ mỉm cười hiền hậu: "Tôi vẫn thấy mình may mắn, vì được sống trong tình yêu của con cháu và khán giả".

NSƯT Lê Mai cùng 3 con gái nổi tiếng.

Sinh năm 1938 tại Hải Phòng, NSƯT Lê Mai lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà - nhà thơ, kịch tác gia Lê Đại Thanh - là người từng cùng thời với Thế Lữ, Song Kim; còn mẹ là bà Đinh Ngọc Anh, diễn viên đoàn kịch Gió Biển. Có lẽ chính từ môi trường ấy, tình yêu sân khấu đã ngấm vào máu người con gái nhỏ để rồi suốt đời bà gắn bó với nghiệp diễn.

Từng là gương mặt sáng của Đoàn Kịch Hà Nội nhưng Lê Mai không tránh khỏi những thăng trầm nghề nghiệp. Có thời gian vì sức khỏe sa sút, bà chỉ nặng hơn 30kg, buộc phải chuyển từ vai chính sang vai phụ. Nghề diễn lắm đam mê nhưng cũng nhiều vất vả khiến bà phải mưu sinh thêm bằng những công việc ngoài sân khấu. Song dù gian khó, bà chưa bao giờ than thở bởi luôn nghĩ "nghề cho mình niềm vui, còn khổ cực cũng là một phần của đời nghệ sĩ".

Tuổi trẻ của Lê Mai còn in dấu một cuộc hôn nhân nhiều dư vị với NSND Trần Tiến. Họ có với nhau 3 người con gái - đều nối nghiệp cha mẹ và trở thành những tên tuổi lớn trong nghệ thuật Việt Nam. Khi hôn nhân tan vỡ, bà chọn nuôi con bằng tình thương và sự nghiêm khắc.

"Mẹ tôi không bao giờ than nghèo, chỉ bảo rằng làm người thì phải tự đứng vững", NSND Lê Khanh từng kể.

Cũng bởi vậy, trong mắt các con, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là tấm gương sáng về nhân cách. Bà dạy con yêu nghề, tôn trọng khán giả và giữ lòng tử tế trong mọi hoàn cảnh. Khi con gái nổi tiếng, Lê Mai vẫn chọn sống giản dị, không tự hào cũng chẳng ỷ lại vào hào quang của các con.

"Tôi thấy các con hạnh phúc với nghề là đủ, còn mình chỉ cần bình yên thôi", bà chia sẻ.

NSND Lê Khanh hạnh phúc vì được chăm sóc mẹ mỗi ngày.

Giờ đây, ở tuổi gần 90, người nghệ sĩ lão thành ấy sống an nhiên bên con gái - NSND Lê Khanh. Trước còn khỏe, bà sống một mình ở căn nhà nhỏ trên phố Phan Đình Phùng. Mỗi ngày, bà tự đi chợ, nấu ăn, chăm vườn và giữ thói quen ra hàng nước đầu ngõ - nơi bà gọi vui là "sân khấu nhỏ của tuổi già".

Bà nói rằng mình vẫn còn nhiều vai diễn trong đời chưa diễn xong nhưng đó không phải vai trên sân khấu mà là vai người mẹ, người bà, người nghệ sĩ sống trọn vẹn với đam mê và tình yêu thương.