Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

NSƯT Nguyệt Hằng (bìa phải) mới đây đã gây ấn tượng với vai diễn bà Tứ trong phim "Lằn ranh". Trong phim, chị thủ vai là một người hết lòng vì chồng con, luôn đứng sau quán xuyến việc nhà cửa để chồng yên tâm công tác. Cuối cùng, bà lại bị chồng mình phản bội. Dù là một vai diễn nhỏ nhưng nữ nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu kịch miền Bắc đã làm tốt và ghi dấu ấn trong lòng khán giả của phim.

Trước khi có vai diễn này, khán giả được biết NSƯT Nguyệt Hằng (tên thật là Cao Nguyệt Hằng) sinh năm 1973 tại Hà Nội. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt. Sau thời gian quyết định nghỉ công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, mới đây, chị đã có vai trong phim "Dịu dàng màu nắng".

Được biết, những năm gần đây, chị có một số phim gây được dấu ấn trên phim phát sóng ở VTV như: Đấu trí, Hãy nói lời yêu... Mỗi vai diễn trong các bộ phim này đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt công chúng vì diễn xuất chân thật của chị.

Ngoài các vai diễn, đời thực của NSƯT Nguyệt Hằng sống viên mãn cùng diễn viên Anh Tuấn.

Dù đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, nhiều năng lượng.

Chính công việc diễn xuất, giảng dạy đã giúp NSƯT Nguyệt Hằng có được tinh thần vui vẻ, năng động để nhan sắc ngày càng 'hack' tuổi.

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng của NSƯT Nguyệt Hằng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì quá thon gọn.

Nếu ai theo dõi trang cá nhân của nữ nghệ sĩ sẽ thấy chị không ăn kiêng mà luôn chọn chơi thể thao, vận động khoa học để nâng cao sức khỏe và giữ vóc dáng.

Ngoài ra, việc thường xuyên giảng dạy cho các bạn trẻ cũng khiến nữ nghệ sĩ gạo cội thêm trẻ đẹp.

Nữ NSƯT hạnh phúc chụp ảnh cùng con gái út, được biết ngoài đời chị còn có cháu ngoại cũng đã lớn. Đây là niềm vui mà không phải chị em nào cũng có được.