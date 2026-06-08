Hot girl thể dục dụng cụ cao 1,5 m được chú ý ở The Face

Xuất hiện trong buổi casting, Louis Phạm mặc bodysuit khoét sâu cùng quần jeans "10 cm" khoe da nâu cùng thân hình săn chắc. Cô kết hợp giày cao gót gần 20 cm để khắc phục nhược điểm chiều cao. Chia sẻ với Ngôi Sao, cựu VĐV thể dục dụng cụ nói số đo 1,5 m khiến cô đôi phần tự ti khi đến buổi casting quy tụ nhiều thí sinh cao ráo. Tuy nhiên người đẹp tự tin với gương mặt sáng đúng tiêu chí cuộc thi, cùng với năng lượng, sự tự tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL.

Hot girl vượt tự ti chiều cao 1,5 m để đi tuyển người mẫu. Ảnh: Tùng Đinh

Để đến với buổi casting, hot girl cho biết cô có nhiều đắn đo, tuy nhiên khi quyết định tham gia thi, cô đặt quyết tâm cao độ. Suốt ba tháng qua, cô tích cực học catwalk, tập gym với cường độ cao để hoàn thiện body. Trong lúc chờ đến lượt casting, Louis Phạm liên tục hít đất, tập thể dục để giữ năng lượng.

Sự xuất hiện của hot girl tại The Face Vietnam 2026 gây chú ý, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Cô cũng liên tục nhận được những câu hỏi phỏng vấn từ ba giám khảo Anh Thư, Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê và host Đỗ Mạnh Cường. Khi được hỏi về những lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua, Louis Phạm nói cô đã sẵn sàng đối mặt với những tin đồn mình gặp phải, đồng thời muốn mang đến một hình ảnh mới hoàn toàn, không scandal ở cuộc thi.

Louis Phạm được khen tỷ lệ đẹp dù chiều cao bất lợi. Ảnh: Tùng Đinh

Người đẹp suýt bị loại vì chưa cho thấy năng lượng với ban giám khảo. Ảnh: Tùng Đinh

Trước đó, Louis Phạm từng vướng những bê bối như chụp hình thiếu tôn trọng với quốc kỳ Việt Nam, hay "phông bạt" số tiền làm từ thiện trong thời điểm ủng hộ các tỉnh thành miền Bắc khắc phục hậu quả từ cơn bão Yagi. Hai năm sau những ồn ào này, hot girl thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, bày tỏ mong muốn được rút kinh nghiệm trong cách xử lý mọi vấn đề, chín chắn hơn trong suy nghĩ.

"Nếu được quay lại quá khứ, tôi sẽ không làm như vậy vì quá ngông cuồng, hiếu thắng. Đến ngày hôm nay, tôi đã đủ trưởng thành để bước sang phiên bản mới của chính mình", Louis Phạm chia sẻ.

Nhận xét về hot girl thể dục dụng cụ, Võ Hoàng Yến và Anh Thư khen cô có thân hình cân đối, tỷ lệ đẹp dù chỉ cao 1,5 m. Tuy nhiên trong phần phỏng vấn với ban giám khảo, cô bị chê chưa đủ chân thành, thiếu sự hồn nhiên và tính toán quá nhiều trong phần thi. Đỗ Mạnh Cường gay gắt cho rằng Louis Phạm chưa nghiêm túc với cuộc thi, không sống thật với chính mình. H'Hen Niê nói cô trao cho thí sinh này cơ hội để vào vòng tiếp theo, tuy nhiên mong muốn nhìn thấy một hình ảnh khác hoàn toàn của cô.

Louis Phạm chia sẻ về những lùm xùm trong quá khứ. Video: Trang Shaelyn

Cựu VĐV thể hiện nhiều tài năng trong buổi cast như lộn nhào, nhảy. Ảnh: Tùng Đinh

Louis Phạm tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003, là cựu vận động viên thể dục dụng cụ Quốc gia. Cô từng là "cô gái vàng" của Thể dục dụng cụ Việt Nam và đại diện cho quốc gia tham dự Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2018, cũng như giành nhiều thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Cuối năm 2023, cô tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20 sau lùm xùm tố cáo ban huấn luyện ăn chặn tiền thưởng.

Sau khi rời đội tuyển, cô phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, từng thu hút hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ lối sống sang chảnh, thời trang và chuyện tình cảm, nhưng cũng vướng phải không ít tranh cãi liên quan đến lối sống.