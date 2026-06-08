Vic không tin mỹ phẩm bôi lên mặt có thể 'ngăn được lão hóa'

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Times, Victoria Beckham thẳng thắn cho biết không thích cụm từ "anti-aging" (chống lão hóa) - một trong những khẩu hiệu quen thuộc nhất của ngành công nghiệp làm đẹp. Cô cho rằng khái niệm chống lão hóa thực chất chỉ là một chiêu thức marketing được sử dụng quá phổ biến trong ngành mỹ phẩm.

Theo bà xã David Beckham, bản thân cô không tin có bất kỳ sản phẩm bôi ngoài da nào thực sự có thể ngăn con người già đi:"Tôi không tin có thứ gì đó bôi lên da mà có thể ngăn được lão hóa cả. Trừ khi tôi đã bỏ lỡ một phát minh nào đó. Do đó, tôi xem đó là quan niệm khá tiêu cực", Vic nói. Cũng với lý do trên, không sản phẩm nào của Victoria Beckham Beauty gắn nhãn chống lão hóa.

Làn da căng bóng, ít dấu hiệu tuổi tác của Vic ở tuổi ngũ tuần.

Trải qua nhiều năm tháng đối mặt với những lời bàn tán ngoại hình, ở tuổi 52, Victoria Beckham cảm thấy hạnh phúc khi soi gương: "Tôi nghĩ điều tuyệt vời khi già đi là giờ đây tôi chấp nhận ngoại hình của mình. Thành thật mà nói, điều đó tốt hơn so với lựa chọn khác", bà Becks nói.

Bà mẹ bốn con tuân thủ lối sống năng động, chăm tập gym và nổi tiếng là người ăn uống kỷ luật để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. "Bây giờ tôi tập nhiều hơn so với hồi 20 và 30 tuổi. Tôi không nghĩ bạn phải từ bỏ chỉ vì bạn đã 50 tuổi. Điều đó không có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp. Bạn vẫn có thể trông thật tuyệt", Vic chia sẻ.

Về việc chăm sóc da, The Sun từng hé lộ một trong những bí quyết giúp Victoria Beckham giữ được làn da trẻ trung, căng bóng đến từ phương pháp Morpheus8. Cô thường áp dụng liệu trình này hai lần trong năm. Phương pháp này được cho là gây đau đớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc da khi sử dụng 24 đầu kim để thâm nhập vào da. Mõi lần trị liệu có giá 700 bảng Anh (khoảng 21 triệu đồng).

Vợ chồng Beckham trong chuyến nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha hồi cuối tháng 5.

Đây không phải phương pháp duy nhất mà Vic áp dụng để giữ làn da không tuổi. Năm 2019, cô tiết lộ sử dụng kem bôi mặt chứa chiết xuất từ máu của chính mình với giá 1.200 bảng Anh. Cô cũng từng dùng nhau thai cừu để làm mặt nạ dưỡng da, dùng bột phân chim sơn ca để trị mụn.

Bà Becks còn là khách hàng của phòng khám của Keren Bartov - chuyên gia chăm sóc da chuyên phục vụ các sao hạng A tại Hollywood như Beyoncé, Kim Kardashian, Hailey Bieber, Julia Roberts. Dịch vụ chăm sóc da mặt tại phòng khám của Keren Bartov có giá khởi điểm từ 250 bảng Anh (gần 9 triệu đồng) cho mỗi 90 phút trị liệu. Các phương pháp điều trị tiên tiến hơn có sử dụng máy móc có thể có giá từ 400 đến 700 bảng Anh.

Victoria Beckham sinh năm 1974, là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời tại Anh - Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, Victoria hoạt động solo và lấn sân sang mảng thời trang, kinh doanh mỹ phẩm. Năm 1999, Victoria làm đám cưới với cựu tiền vệ David Beckham sau hai năm hẹn hò. Cặp sao người Anh có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gần đây, nhà Becks cũng thu hút sự chú ý truyền thông bởi rạn nứt với vợ chồng con trai cả.

Trong các sự kiện của gia đình nhà Becks gần 2 năm qua luôn vắng mặt vợ chồng con cả Brooklyn.