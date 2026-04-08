Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

NSƯT Kiều Anh xinh đẹp, ngọt ngào với khán giả qua những phim giờ vàng trên sóng VTV. Không chỉ sự nghiệp ổn định, nữ nghệ sĩ còn có cuộc sống nhiều bí ẩn.

Mới đây, NSƯT Kiều Anh đăng tải hình ảnh căn hộ chung cư cao cấp và rao bán với giá có giá 16 tỷ đồng. Trước thông tin này, khán giả sốc trước sự giàu có của nữ diễn viên phim giờ vàng. Trước đó, cô từng xuất hiện rất nhiều phim và nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Năm 2025, NSƯT Kiều Anh gây ấn tượng mạnh trong phim "Cha tôi, người ở lại". Trong phim này, vai diễn của Kiều Anh là Quyên - mẹ của Việt (Thái Vũ). Vì hoàn cảnh, Quyên gửi con lại cho Bình và nói phải vào viện chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, Quyên bỏ đi biền biệt tận 16 năm. Cứ ngỡ cuộc sống của Việt cứ trôi qua bình lặng như những năm qua thì mẹ bất ngờ trở về.

NSƯT Kiều Anh chia sẻ vai diễn Quyên không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, dù xuất hiện ít nhưng cô vẫn muốn tạo cho nhân vật sự mới mẻ. Đó cũng là lý do cô chọn tạo hình khác lạ, với mái tóc xoăn dài cho nhân vật của mình. Nhân vật này trải qua 2 giai đoạn: Thời trẻ, Quyên vất vả, lam lũ. Đi xuất khẩu lao động trở về, cô ăn diện hơn, không quá giàu có nhưng luôn cố tỏ ra mình là người có tiền.

Trước vai diễn này, Kiều Anh đã quen mặt với khán giả và nổi bật nhất là vai Nhung trong "Phía trước là bầu trời" ở những năm 2000. Nổi tiếng sau "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như: "Ký ức Điện Biên", "Những công dân tập thể", "Hai phía chân trời", "Giọt nước mắt muộn màng", "Tình khúc bạch dương"... Tuy nhiên, do cái bóng quá lớn của Phía trước là bầu trời, nữ diễn viên từng tâm sự rằng từng có thời gian phải tạm xa màn ảnh.

Và sau một thời gian không có nhiều đột phá trong nghiệp diễn, Kiều Anh đã dừng lại để tìm sự mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, đồng thời tập trung cho sự nghiệp làm biên đạo múa tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Năm 2020, cô trở lại trong phim "Hồ sơ cá sấu" với nỗ lực thoát khỏi dạng vai hiền lành nhu mì, hay thân phận phụ nữ éo le, trắc trở. Vai diễn của Kiều Anh là một phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt.

Đặc biệt, trong "Gia đình mình vui bất thình lình", vẫn là Kiều Anh hiền lành đáng thương, chịu thua thiệt nhưng không cam chịu mà có chiều sâu trong suy nghĩ. Vai diễn sở trường khiến Kiều Anh nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Họ khóc cười cùng nhân vật Phương khi cô vừa có nét quê mùa vụng về nhưng đáng yêu, vừa có thân phận bi đát. Vai diễn được đánh giá là xứng đáng mang về cho Kiều Anh giải Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards.

Có sự nghiệp diễn xuất khá nổi bật cùng công việc ổn định tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nhưng đời tư của Kiều Anh lại gặp nhiều trắc trở. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên sinh năm 1981 bất ngờ rút lui khỏi phim ảnh. Nhiều năm về sau, khán giả mới được biết thông tin cô đã trở thành mẹ đơn thân.

Kiều Anh từng cho biết, cô hay tin mình mang bầu sau khi đã chia tay bạn trai. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc kỹ càng, song vì cho rằng có con là món quà quý giá ở độ tuổi ngoài 30, Kiều Anh đã quyết định làm mẹ đơn thân. "Mɑy mắn là tôi được bố mẹ đẻ giúp đỡ chăm cháu tronɡ thời ɡian mình đi quay. Tôi nɡhĩ đã làm mẹ, ai cũnɡ có khó khăn riênɡ và tôi cũnɡ vậy, vừɑ chu toàn cônɡ việc, vừɑ lo cho con", nữ diễn viên từng tâm sự. Hiện tại, Kiều Anh có cuộc sống bình yên và cô vẫn mong chờ tình yêu tới.