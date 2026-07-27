Thường xuyên ăn mật ong có làm tăng mỡ bụng?

1. Mật ong không phải thực phẩm ít đường

Mật ong chứa khoảng 80% carbohydrate, chủ yếu là fructose và glucose - hai loại đường đơn được cơ thể hấp thu nhanh. Một thìa canh mật ong (khoảng 20 g) cung cấp khoảng 60 kcal và 17 g carbohydrate. Khác với đường tinh luyện chỉ chứa sucrose, mật ong còn có một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất, enzyme và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này không đủ lớn để biến mật ong thành thực phẩm có thể sử dụng không giới hạn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mật ong được xếp vào nhóm đường tự do, nhóm cần hạn chế trong chế độ ăn hằng ngày. Điều đó có nghĩa, dù là đường trắng, đường nâu hay mật ong, nếu tiêu thụ quá nhiều đều có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể.

Mật ong được xếp vào nhóm đường tự do, nhóm cần hạn chế trong chế độ ăn hằng ngày. Ảnh: AI.

2. Mối nguy khi ăn quá nhiều mật ong

Mỡ bụng không hình thành chỉ vì một loại thực phẩm cụ thể mà chủ yếu do cơ thể nạp nhiều năng lượng hơn mức tiêu hao trong thời gian dài. Đường trước hết được sử dụng để tạo năng lượng. Khi lượng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu trong thời gian dài, phần dư thừa sẽ được cơ thể dự trữ dưới dạng mỡ.

Fructose trong mật ong chủ yếu được chuyển hóa tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh tổng lượng đường bổ sung cao và ít vận động, quá trình tổng hợp chất béo tại gan có thể tăng lên, góp phần làm tích lũy mỡ nội tạng. Tuy nhiên, cơ chế này cũng xảy ra với các nguồn đường bổ sung khác, không riêng mật ong.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy mật ong làm tăng mỡ bụng nhiều hơn đường trắng nếu hai loại được tiêu thụ với lượng carbohydrate và tổng năng lượng tương đương. Nói cách khác, yếu tố quyết định không phải là bạn dùng mật ong hay đường trắng, mà là tổng lượng đường bổ sung và tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày.

3. Muốn giảm mỡ bụng có nên thay đường bằng mật ong?

Nhiều người cho rằng thay đường bằng mật ong sẽ giúp giảm cân hoặc giảm mỡ bụng nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Ở nhiều loại mật ong, chỉ số đường huyết (GI) thường thấp hơn đường trắng nhờ chứa tỷ lệ fructose cao hơn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mật ong ít calo hoặc có thể sử dụng thoải mái.

Nếu thay đường bằng mật ong nhưng vẫn giữ nguyên hoặc làm tăng tổng lượng calo trong khẩu phần, nguy cơ tăng cân và tích lũy mỡ bụng vẫn không thay đổi.

Ngược lại, nếu sử dụng một lượng nhỏ mật ong để thay thế các loại đồ ngọt nhiều đường trong khuôn khổ chế độ ăn cân đối, đồng thời duy trì vận động thường xuyên, mật ong không phải là yếu tố cản trở việc kiểm soát cân nặng.

Mật ong thường được xem là chất tạo ngọt tự nhiên và được nhiều người lựa chọn thay thế đường trắng. Ảnh: AI.

4. Cách dùng mật ong để không tích mỡ bụng

Để tận dụng hương vị của mật ong mà không làm tăng nguy cơ tích mỡ bụng, người dùng nên:

- Chỉ sử dụng mật ong với lượng vừa phải và tính vào tổng lượng đường bổ sung trong ngày.

- Không uống nước mật ong nhiều lần trong ngày hoặc coi đây là thức uống giúp giảm cân.

- Hạn chế kết hợp mật ong với các thực phẩm giàu đường khác như bánh ngọt, trà sữa hoặc nước giải khát.

- Duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, đạm nạc và chất béo lành mạnh.

- Tập luyện ít nhất 150 phút mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ để giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả hơn.

Mật ong có thể là lựa chọn thay thế đường trong một số trường hợp, nhưng không phải là thực phẩm giúp giảm mỡ bụng. Điều quan trọng vẫn là kiểm soát tổng lượng đường và năng lượng nạp vào, duy trì chế độ ăn cân đối và tập luyện thường xuyên. Không có loại thực phẩm đơn lẻ nào quyết định việc tăng hay giảm mỡ bụng nếu không đi kèm một lối sống lành mạnh.