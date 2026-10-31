Thói quen giúp minh tinh Nhật U40 giảm 21 kg

Diễn viên Nhật Bản Satomi Ishihara, 39 tuổi, từ lâu nổi tiếng với đường nét thanh tú và làn da rạng rỡ. Dù đã là mẹ của hai con, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, trẻ trung. Mới đây, nữ diễn viên xuất hiện trên một chương trình truyền hình để quảng bá phim mới Political Lupin. Phong thái tự nhiên, đáng yêu của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Satomi Ishihara, nhận xét cô gần như không thay đổi so với thời đôi mươi.

Tuy nhiên, theo TVBS, Satomi Ishihara từng có thời gian nỗ lực để giảm từ 62 kg xuống còn 41 kg. Nữ diễn viên kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống với vận động, ưu tiên thực phẩm giàu protein, rau củ và duy trì những thói quen ăn uống điều độ để kiểm soát vóc dáng.

Sắc vóc cận kề tuổi tứ tuần của Satomi Ishihara. Ảnh: Instagram/ satomi_86_1224

Ưu tiên củ cải trắng và thực phẩm giàu protein

Trong chế độ ăn, Satomi Ishihara ưa chuộng những thực phẩm thanh đạm như củ cải trắng, đồng thời bổ sung protein từ cá, đậu phụ, sữa, trứng và ức gà. Cô kết hợp các nguyên liệu này với rau xanh để đa dạng bữa ăn.

Củ cải trắng có thể được chế biến thành salad hoặc ăn kèm các món giàu protein. Loại rau củ này chứa nhiều nước, cung cấp chất xơ và có hàm lượng năng lượng thấp, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm, nữ diễn viên còn chú trọng cách ăn uống. Cô có thói quen nhai mỗi miếng khoảng 30 lần, ăn chậm và nhai kỹ. Việc kéo dài thời gian ăn giúp cơ thể có thêm thời gian nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá mức.

Ăn nhiều rau củ, uống đủ nước

Rau củ là thành phần thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của Satomi Ishihara. Cô yêu thích các loại rau như cà chua, cà rốt, củ cải trắng, đậu bắp và khoai mỡ Nhật Bản. Những thực phẩm này giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời góp phần tạo cảm giác no.

Chế độ ăn của minh tinh Nhật Bản thường có nhiều các loại rau củ, giúp nhanh no, cung cấp lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ thói quen uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu nước thực tế phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và chế độ ăn của mỗi người.

Tập Pilates, kéo giãn cơ thể

Ngoài kiểm soát dinh dưỡng, Satomi Ishihara duy trì vận động thông qua Pilates và các bài tập kéo giãn. Những hoạt động này giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ linh hoạt và hỗ trợ duy trì vóc dáng. Cô còn chú ý đến vùng cổ và đường nét hàm, thực hiện các động tác kéo giãn khu vực quanh cơ ức đòn chũm, giúp gương mặt thêm thanh thoát, hạn chế tích nước.

Satomi Ishihara sinh năm 1986, tại Nhật Bản, tên thật Kuniko Ishigami. Cô diễn xuất từ năm 17 tuổi, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình ăn khách, trong đó có Unnatural, Rich Man, Poor Woman, Jimi ni Sugoi! Koetsu Garu. Năm 2003 - 2004, Ishihara lần lượt giành chiến thắng hai giải điện ảnh lớn của Nhật - Blue Ribbon AwardsvàHochi Film Awards- cùng hạng mục Nữ chính mới Xuất sắc. Minh tinh còn được làm đại sứ rước đuốc Thế vận hội Tokyo 2020.

Có chiều cao khiêm tốn 1,57 m nhưng Satomi Ishihara được xem như biểu tượng sắc đẹp của Nhật Bản. Ảnh: Instagram/ satomi_86_1224

Về đời tư, Satomi Ishihara kết hôn với một người đàn ông làm việc ngoài ngành giải trí vào tháng 10/2020. Cô không công khai danh tính chồng, người được truyền thông Nhật Bản giới thiệu là một nhân viên văn phòng. Tháng 4/2022, nữ diễn viên thông báo sinh con đầu lòng. Đến tháng 3/2025, cô xác nhận mang thai lần hai và công bố sinh con thứ hai vào tháng 5 cùng năm. Cô không tiết lộ giới tính hay ngày sinh cụ thể của các con, đồng thời ưu tiên sự riêng tư của gia đình bên cạnh việc tiếp tục hoạt động nghệ thuật.