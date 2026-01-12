Thay đổi giúp người phụ nữ Anh giảm 32 kg ở tuổi ngũ tuần

Alison Cork, 62 tuổi, cho biết bắt đầu từ độ tuổi cuối 50, sức khỏe của cô từ chỗ "không được quan tâm" đã trở thành ưu tiên "số một". Cô từng có một thập kỷ làm nhà phê bình ẩm thực, thường xuyên thưởng thức các món ăn, đồ uống mà không màng đến mức calo của chúng. Alison cũng hiếm khi tập thể dục nên vào năm 57 tuổi, cân nặng của cô chạm mức 89 kg (cao 1,7 m).

Alison Cork thời điểm nặng gần 90 kg (trái) và hiện tại.

Khi quyết tâm thay đổi bản thân, cô bắt đầu đến phòng tập và kiểm soát lại chế độ ăn. Thay vì ăn đến 85% tinh bột, Alison bắt đầu giới hạn thực đơn mỗi ngày trong khoảng 1.000 calo với các món đầy màu sắc từ rau củ quả tươi theo mùa. Cô cũng cố gắng nạp đủ lượng protein cơ thể cần theo quy tắc: một g protein cho mỗi một kg trọng lượng cơ thể.

Cùng với chế độ ăn, việc kiên trì tập tạ 3 buổi một tuần và thường xuyên xông hơi giúp Alison giảm 32 kg. "Tôi nhận thấy sự cải thiện ở hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ đầu óc minh mẫn hơn, làn da đẹp hơn đến giấc ngủ ngon và nhiều năng lượng hơn. Bạn bè nói tôi trông như đang trẻ lại", Alison cho biết.

Sau khi đưa cơ thể về mức cân ổn định, Alison tăng dần lượng calo trong chế độ ăn, đồng thời vẫn duy trì tập luyện 3 buổi mỗi tuần, xông hơi trong những ngày còn lại.

Alison Cork cho biết cô hiện có tuổi sinh học trẻ hơn so với tuổi thật cả chục năm.

Người phụ nữ Anh chia sẻ với Mail: "Xông hơi một lần mỗi tháng sẽ không tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn muốn đạt được lợi ích sức khỏe tối ưu, bạn nên áp dụng 4 lần một tuần, và đó là điều tôi đang làm đều đặn". Mỗi buổi xông hơi của Alison thường kéo dài 20 phút. Cô khẳng định nhiều năm duy trì thói quen này giúp cô nhận ra nó rất hiệu quả trong việc giữ cân, duy trì vóc dáng, đem đến nhiều lợi ích tích cực khác.

"Tôi luôn cảm thấy rất thư giãn sau khi xông hơi. Tôi cũng có thể nhận thấy, qua màu da, việc xông hơi đang làm tăng lưu lượng máu khắp cơ thể, đó thực sự là lợi ích chính của việc xông hơi. Về cơ bản, nó là một bài tập cho các mạch máu, điều này tất nhiên có lợi cho tim mạch. Tôi thấy da mình mềm mại hơn rất nhiều sau khi xông hơi".

Alison xem 20 phút xông hơi như một cách 'tập thể dục cho mạch máu'.

Ở tuổi 62, Alison cho biết có tuổi trao đổi chất tương đương 46 tuổi. Cô khẳng định thói quen tập luyện, xông hơi là một trong những yếu tố góp phần cải thiện sức khỏe, giúp cô thấy mình trẻ trung, tràn đầy năng lượng.