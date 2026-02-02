Thói quen ăn uống giúp nữ Youtuber giảm 13 kg

Annie - nữ Youtuber nổi tiếng tại Đài Loan gần đây đã giảm thành công từ 64 kg xuống còn 51 kg. Cô cho biết sau một lần kiểm tra sức khỏe, chỉ số mỡ cơ thể cao khiến cô như "bừng tỉnh" và quyết tâm thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt để cải thiện sức khỏe.

Ngoại hình Annie sau khi giảm thành công 13 kg.

Quy tắc 211

Một trong những việc đầu tiên Annie làm trong hành trình cải thiện cân nặng, sức khoẻ đó là thay đổi thói quen ăn uống. Cô nói không với nhịn ăn hay ăn kiêng hà khắc. Thay vào đó, Annie tập trung vào việc nạp đủ dinh dưỡng theo tỷ lệ hợp lý và ăn vừa đủ no. Bữa ăn chính trong ngày của cô bao gồm 2 phần rau, 1 phần protein và 1 phần carbohydrate.

Tiêu thụ phần lớn chất xơ trong bữa ăn giúp tăng cảm giác no. Khẩu phần protein hỗ trợ quá trình trao đổi chất cũng như giúp no lâu, hỗ trợ quá trình đốt mỡ. Việc không loại bỏ hoàn toàn carbohydrate trong các bữa ăn cũng giúp Annie không có cảm giác phải ăn kiêng đồng thời vẫn đủ năng lượng để hoạt động, làm việc, tránh tình trạng uể oải, đuối sức.

Các bữa ăn chính trong ngày của Annie tuân thủ quy tắc 211.

Ăn vặt lành mạnh

Ngoài bữa ăn chính áp dụng quy tắc 211, trong ngày Annie có thêm bữa phụ với quy tắc giàu protein cùng chất xơ, giúp thúc đẩy trao đổi chất. Cô thường chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như sữa chua, trái cây hoặc salad để hạn chế sa đà vào các món ăn vặt kém lành mạnh.

Ngoài ra, cô còn có thói quen uống sữa đậu cùng yến mạch. Yến mạch là nguồn carb giàu chất xơ, khi kết hợp với protein thực vật từ đậu nành sẽ giúp đường huyết ổn định hơn, no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Uống 3 lít nước mỗi ngày

Annie duy trì thói quen uống khoảng 3 lít nước trong ngày. Khi cơ thể đủ nước, quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn, đồng thời giảm tình trạng nhầm lẫn giữa khát và đói - nguyên nhân khiến nhiều người ăn vặt không kiểm soát. Ngoài ra, uống đủ nước còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích nước và giúp cơ thể gọn gàng hơn thấy rõ. Đây cũng là một trong những nền tảng cơ bản để giữ gìn vóc dáng lẫn sức khỏe tổng thể.

Sau khi giảm 13 kg, cải thiện các chỉ số sức khỏe, chế độ ăn của Annie có phần nới lỏng hơn song cô vẫn duy trì quy tắc 211 nhằm đảm bảo nạp đủ chất xơ, protein cho cơ thể.

Với Annie, mấu chốt không nằm ở việc ăn ít, mà là ăn đúng. Nhờ đó, quá trình giảm từ 64kg xuống 51kg không chỉ giúp cô thay đổi về ngoại hình, mà còn là sự cải thiện bền vững về lối sống, giữ gìn vóc dáng lẫn sức khỏe về lâu dài.