Thanh Thủy hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

Sân khấu Dệt miền thanh xuân tại Quảng trường Danh vọng nhìn từ trên cao

Sân khấu chung kết đặt tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Công trình bắt đầu thi công ngày 26/10, với hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm. Từ hệ khung, mặt sàn đến những đường cong tạo hình, các hạng mục lần lượt được hoàn thiện để phục vụ thí sinh tập luyện, ráp đội hình.

Ngay lúc này, sân khấu đã sẵn sàng đón hàng nghìn khán giả.

Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế mang ý niệm “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Không gian biểu diễn mở rộng từ trung tâm sang hai phía, tạo nhiều vị trí cho thí sinh di chuyển, trình diễn.

Điểm nhấn là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Đạo diễn Trần Tú cho biết hình tượng này gắn với hành trình của 25 cô gái, bước qua chung kết để bắt đầu chặng đường mới, mang theo trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng.

Sân khấu bừng sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khán đài chính nằm đối diện sân khấu, hai bên là các khu khán đài phụ. Với cách tổ chức không gian nhiều lớp, ê-kíp hướng tới việc giúp người xem ở các vị trí khác nhau đều có thể theo dõi thí sinh.