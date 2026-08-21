Thói quen giúp diễn viên U50 giữ tóc dày đẹp

Ở tuổi 46, diễn viên Đài Loan Triệu Tiểu Kiều vẫn giữ được mái tóc dày, bồng bềnh nhờ chăm sóc da đầu kết hợp massage mỗi ngày. Cô cho biết toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút và là một phần trong thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày. Cô chú trọng thao tác nhẹ nhàng để tạo cảm giác thư giãn, thay vì dùng lực mạnh.

Diễn viên Đài Loan Triệu Tiểu Kiều

Chải tóc theo năm đường

Trước khi massage, Triệu Tiểu Kiều dùng lược răng thưa hoặc lược đệm chải mượt tóc, gỡ phần tóc rối để hạn chế kéo giật tóc. Sau đó, cô dùng lược massage hoặc đầu ngón tay thực hiện các động tác nhẹ nhàng trên da đầu, tránh cào hoặc dùng lực quá mạnh.

Đầu tiên, cô chải theo năm đường trên da đầu, gồm đường giữa đầu và hai đường ở mỗi bên. Mỗi đường được chải từ chân tóc phía trước ra phía sau khoảng 20 lần. Triệu Tiểu Kiều thực hiện một đến hai vòng, tập trung vào cảm giác ấm và thư giãn thay vì chải mạnh khiến da đầu đỏ hoặc đau.

Massage từ trán lên đỉnh đầu

Tiếp theo, cô xòe các ngón tay, đặt ở đường chân tóc rồi massage theo hướng lên trên và ra sau, hướng về đỉnh đầu. Động tác được thực hiện 10 lần mỗi hiệp, tổng cộng hai hiệp. Theo nữ diễn viên, vùng trán và giữa hai lông mày thường dễ căng cứng khi làm việc căng thẳng hoặc phải suy nghĩ nhiều. Massage nhẹ giúp cô thư giãn vùng da đầu và trán sau một ngày làm việc.

Ấn nhẹ huyệt Bách Hội

Triệu Tiểu Kiều tiếp tục dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào huyệt Bách Hội khoảng 50 lần. Huyệt này nằm ở trung tâm đỉnh đầu. Khi thực hiện, cô dùng đầu ngón tay, tránh dùng móng tay hoặc ấn quá mạnh. Động tác được duy trì ở mức nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn cho da đầu.

Massage vùng quanh tai

Cuối cùng, cô massage vùng huyệt Giao Tín khoảng 50 lần mỗi bên bằng những chuyển động tròn nhỏ. Đây là khu vực gần tai và thái dương, vì vậy nữ diễn viên cho rằng massage nhẹ nhàng giúp giảm cảm giác căng cứng quanh đầu và tai, đặc biệt sau thời gian dài sử dụng máy tính, điện thoại.

Triệu Tiểu Kỳ nói thêm rằng massage có thể giúp thư giãn da đầu và hỗ trợ tuần hoàn máu tại chỗ nhưng không có tác dụng trực tiếp điều trị rụng tóc hay kích thích tóc mọc nhanh. Vì vậy, nếu rụng tóc nhiều, da đầu ngứa, đỏ hoặc có dấu hiệu bất thường, nên thăm khám bác sĩ da liễu. Bên cạnh massage, nữ diễn viên cũng chú trọng ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và giữ vệ sinh tóc để duy trì mái tóc khỏe, dày và bồng bềnh.

Tiểu Kiều sinh năm 1979, được biết đến với phim Hoàng tử Ếch, Tình cờ... Cô kết hôn với ông xã Lưu Lượng Tá (Renzo Liu) năm 2017 tại Nhật Bản.